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Пилоты Президентской бригады уничтожили редкую северокорейскую РСЗО на фронте (видео)

Украина, Пятница 11 июля 2025 22:05
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Пилоты Президентской бригады уничтожили редкую северокорейскую РСЗО на фронте (видео) Фото: северокорейская РСЗО Type-75 (ЦТАК)
Автор: Антон Корж

Пилоты дронов Первой Президентской бригады "Буревій" под Купянском уничтожили реактивную систему залпового огня Type-75. Это РСЗО производства Северной Кореи, переданная российским оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу бригады.

"Северокорейская экзотика не выдержала реалий фронта. РСЗО Type-75 вышла на позицию, чтобы работать - но первыми отработали пилоты Первой Президентской бригады "Буревій". Удар быстрый, результат - ожидаемый: еще одна "редкость" уничтожена на Купянском направлении. Держим темп!", - сказано в сообщении.

Что такое Type-75

107-мм реактивная система залпового огня Type-75 - это северокорейская копия китайской РСЗО Type 63, которая, в свою очередь, является копией советской системы БМ-14. Разработанная в 1960-х годах, эта система уже довольно устарела. РСЗО Type-75 предназначена исключительно для поддержки пехоты, о чем говорит дальность огня - она у нее 9-11 километров.

Впервые боеприпасы к Type-75 "засветились" в апреле 2025 года, когда был уничтожен 51-й арсенал ГРАУ РФ возле города Киржач в Московской области. Тогда на фото и видео было заметно много обломков и неразорвавшихся ракет для РСЗО этого типа. А уже в июне первые Type-75 появились на российских полигонах.

Поддержка России со стороны КНДР

Отметим, что северокорейский режим активно поддерживает россиян в войне против Украины. Например, сейчас КНДР поставляет 40% российских боеприпасов для полномасштабной войны в Украине. Также КНДР в ближайшие месяцы планирует отправить на войну против Украины еще до 30 тысяч солдат.

Прошлой осенью северокорейские войска в Курской области были впервые привлечены к боевым действиям против Украины. По оценкам разведки, КНДР отправила на войну не менее 10 тысяч воинов.

По данным разведки Южной Кореи, Пхеньян потерял не менее 4 700 солдат, поскольку подразделения КНДР оказались не готовы к современным боевым действиям. Россия, в свою очередь, официально признала участие в войне северокорейских военных только в апреле 2025-го.

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