Авіакатастрофа в Індії: пілот до аварії встиг повідомити про проблему

В Індії 13 червня розбився пасажирській літак, внаслідок якої були сотні жертв. За мить до авіакатастрофи пілот встиг повідомити, що авіатранспорт не може набрати тягу.

Як пишуть ЗМІ, в останні миті перед авіакатастрофою, капітан Boeing 787-8 Dreamliner подавав диспетчерській службі сигнал, що повітряне судно не може набрати необхідну тягу для зльоту.

За даними Міністерства авіації США, літак піднявся лише на 200 метрів, після чого різко втратив висоту й зазнав катастрофи приблизно за два кілометри від злітно-посадкової смуги.

Повідомлення, надіслані пілотом, були такі: "тяга не досягнута", "падіння", "лінія зв'язку між час цієї передачі дуже слабка", "скоро".

Відомо, що пілот повідомив про проблему менше ніж за хвилину після зльоту. Коли диспетчери повітряного руху намагалися відповісти на екстрений виклик пілота, зв'язок вже було втрачено - літак розбився за лічені секунди. Наразі причини трагедії не встановлені. На місці падіння було знайдено "чорну скриньку", яку зараз вивчають слідчі.

Остаточний висновок щодо обставин катастрофи планують оприлюднити протягом трьох місяців. Розслідування проводить індійське Бюро з розслідування авіаційних інцидентів (AAIB) за участі команд зі США та Великої Британії.

"Розшифровка цієї чорної скриньки дасть глибоке розуміння того, що насправді сталося під час катастрофи", - повідомив міністр цивільної авіації Рам Мохан Найду Кінджарапу.

Авіаційна влада Індії утрималась від будь-яких версій щодо причин падіння Boeing 787-8 Dreamliner, однак запевнила, що уважно вивчатимуть усі гіпотези, які поширюються щодо катастроф..

За останніми даними, кількість загиблих зросла: The Guardian повідомляє про 279 жертв, тоді як BBC - про 270. На місці трагедії рятувальники досі розбирають уламки та працюють над встановленням точної кількості загиблих, і заставляють ДНК-експертизи для ідентифікації тіл.

Повідомляється, що лікарнях сотні родичів надали зразки ДНК для порівняння. Більшість тіл серйозно обгоріли або понівечені, що значно ускладнює процес впізнання. Частина сімей висловлює розчарування, що процес триває довго.

Також ЗМІ пишуть, що у зв’язку з катастрофою, Генеральний директорат цивільної авіації Індії (DGCA) розпорядився провести додаткові перевірки безпеки літаків моделей Boeing 787-8 і 787-9, які експлуатує Air India. У відомстві пояснили це превентивним заходом.