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Пилота самолета Air India назвали героем, потому что в последние минуты жизни он спас сотни людей

Понедельник 16 июня 2025 18:13
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Пилота самолета Air India назвали героем, потому что в последние минуты жизни он спас сотни людей Капитана упавшего в Индии самолета считают героем (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Ужасная трагедия с пассажирским самолетом Air India 12 июня привела к гибели более 240 человек. Самолет разбился возле аэропорта города Ахмедабад на западе Индии, когда выполнял рейс в Лондон. Пилота самолета теперь называют героем, потому что в последние минуты своей жизни он успел спасти еще сотни людей.

Что успел сделать капитан самолета, который разбился в Индии и почему его называют героем, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Пассажирский самолет упал на жилую зону

Пассажирский самолет упал 12 июня в жилой зоне в районе Мегхани. По сообщениям СМИ - на крышу общежития медицинского колледжа. На борту было 230 пассажиров, 10 членов экипажа и 2 пилота. Выжил всего один пассажир.

Впоследствии стало известно, что это не единственные жертвы крушения. В жилом комплексе для персонала гражданской больницы в Мегани Нагар во время спасательных работ было найдено еще 75 тел. Общее количество погибших - 316 человек.

Жертв могло быть в разы больше

Капитан самолета Air India Сумит Сабхарвал сообщил о проблеме с самолетом почти сразу после взлета, но шансов спасти пассажиров уже не было.

У него и второго пилота Клайва Кундера была едва одна минута до того, как двигатели потеряли мощность и они начали падать на землю.

Огромный пассажирский самолет направлялся к медицинскому колледжу и гражданской больнице BJ, а еще - к большой жилой улице с домами. И капитан успел вывернуть штурвал так, чтобы самолет не упал на жилые дома.

Шасси самолета и задняя часть задела общежитие для студентов-медиков, которые работали в больнице. И впоследствии спасатели нашли там тела погибших.

Также самолет задел два этажа заброшенного четырех этажного военного здания. Но жилые дома рядом уцелели и жители этого района считают теперь капитана Сабхарвала героем.

"Благодаря пилоту капитану Сабхарвалу мы выжили, он герой. Именно благодаря ему мы живы. Он увидел зеленое пространство рядом с нами, и именно туда он направил", - рассказал 28-летний Джаханви Раджпут.

"Если бы этот самолет упал на наш жилой район, жертв было бы на сотни больше", - добавила мать двоих детей, 50-летняя Чанкал Бай.

Уже известно, что прямо за траекторией падения самолета был жилой дом, в котором проживает по меньшей мере 18 семей.

"Здание тряслось. Мы были очень напуганы. На улице был хаос, огонь и дым. Еще бы немножко и мы бы все здесь погибли. Пилот нас спас. Мы всегда волновались, что это может произойти, потому что самолеты здесь летят очень низко", - рассказала 48-летняя Гита Патни.

Пилота самолета Air India назвали героем, потому что в последние минуты жизни он спас сотни людей

Этот квартал пилот чудом спас от смерти (фото: Дэн Чарити)

Что известно о капитане самолета

Сумиту Сабхарвалу было 56 лет. Он жил в пригороде Повай города Мумбаи вместе с 82-летним отцом.

За несколько дней до своего трагического рейса, Сумит сказал отцу, что планирует уволиться с работы, чтобы заботиться о нем. В целом он работал пилотом с 1994 года и налетал более 8200 часов.

Пилота самолета Air India назвали героем, потому что в последние минуты жизни он спас сотни людей

Капитан самолета Air India Сумит Сабхарвал (скриншот)

Отец капитана - тоже бывший работник авиации. До пенсии он служил в Генеральном директорате гражданской авиации Индии. Он был потрясен известием, что его сын, которой отдал полетам более 20 лет, погиб.

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