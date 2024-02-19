UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пілот дрейфує в морі обличчям вниз. Нові подробиці збиття літаків РФ (відео)

Фото: з'явилися нові подробиці збиття літаків РФ 19 лютого (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Один зі збитих 19 лютого російських літаків впав у Азовське море. Екіпаж другого окупанти шукають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука, Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Російські рятувальники доповіли, що пілот Су-35 дрейфує "лицом в воду" в Азовському морі. А система Cospas-Sarsat знову підказує, де шукати екіпаж Су-34-го.
Працюємо далі!" - розповів Олещук.

Місце падіння літака РФ 19 лютого (t.me/MykolaOleshchuk)

Крім того, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав відео з місця НП.

"З місця події. Літак, який непадав, в морі. Русня намагається щось дістати. 
Рибацьке перекрито на в’їзд військовою комендатурою. Всі щось бігають, бігають", - написав він.

Збиття літаків РФ

У Маріуполі пролунали вибухи 19 лютого. Тоді Андрющенко повідомив про падіння літака.

Пізніше Олещук підтвердив інцидент, розповівши, що ЗСУ збили ще два російські літаки на сході. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ці літаки здійснювали удари КАБами по позиціях українських сил.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азовское мореВійна в Україні