Пілот дрейфує в морі обличчям вниз. Нові подробиці збиття літаків РФ (відео)

"Російські рятувальники доповіли, що пілот Су-35 дрейфує "лицом в воду" в Азовському морі. А система Cospas-Sarsat знову підказує, де шукати екіпаж Су-34-го.

Працюємо далі!" - розповів Олещук.

Місце падіння літака РФ 19 лютого (t.me/MykolaOleshchuk)

Крім того, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав відео з місця НП.

"З місця події. Літак, який непадав, в морі. Русня намагається щось дістати.

Рибацьке перекрито на в’їзд військовою комендатурою. Всі щось бігають, бігають", - написав він.

Збиття літаків РФ

У Маріуполі пролунали вибухи 19 лютого. Тоді Андрющенко повідомив про падіння літака.

Пізніше Олещук підтвердив інцидент, розповівши, що ЗСУ збили ще два російські літаки на сході. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ці літаки здійснювали удари КАБами по позиціях українських сил.