Пилот дрейфует в море лицом вниз. Новые подробности сбития самолетов РФ (видео)

"Российские спасатели доложили, что пилот Су-35 дрейфует "лицом в воду" в Азовском море. А система Cospas-Sarsat снова подсказывает, где искать экипаж Су-34-го. Работаем дальше!" – рассказал Олещук.

Место падения самолета РФ 19 февраля (t.me/MykolaOleshchuk)

Кроме того, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал видео с места ЧП.

"С места происшествия. Непадавший самолет в море. Русня пытается что-то достать. Рыбацкое перекрыто на въезд военной комендатурой. Все что-то бегают, бегают", - написал он.

Сбитие самолетов РФ

В Мариуполе прогремели взрывы 19 февраля. Тогда Андрющенко сообщил о падении самолета.

Позже Олещук подтвердил инцидент, рассказав, что ВСУ сбили еще два российских самолета на востоке. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, эти самолеты осуществляли удары КАБами по позициях украинских сил.