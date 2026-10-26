Не призначили пільгу? Є можливість отримати іншу допомогу

Кому можуть не призначити пільгу через доходи

Для деяких категорій громадян право на пільги з оплати комунальних послуг залежить від середньомісячного сукупного доходу сім'ї. У 2026 році він не повинен перевищувати 4 660 гривень у розрахунку на одну людину на місяць.

Під час визначення права на пільгу Пенсійний фонд України враховує доходи пільговика та членів його сім'ї за відповідний шестимісячний період. Якщо середній дохід на одну людину перевищує встановлений поріг, людина може втратити право на пільгу, яка надається з урахуванням доходів.

Водночас це обмеження стосується не всіх пільговиків. Зокрема, учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України мають право на відповідні пільги на оплату житлово-комунальних послуг незалежно від доходів.

Чи можна замість пільги оформити субсидію

Так. Якщо людина не проходить за критерієм доходу для отримання пільги, вона може звернутися до Пенсійного фонду України по житлову субсидію.

Це інший вид державної допомоги. На відміну від пільги, яку призначають представникам визначених законом категорій, субсидія призначена для домогосподарств, яким складно самостійно оплачувати комунальні послуги.

Під час розгляду заяви оцінюють доходи домогосподарства та інші обставини, що впливають на право на допомогу. Зокрема, можуть враховувати майновий стан, наявність житла та окремі значні витрати. Тому перевищення порогу доходу для пільги не гарантує автоматичного призначення субсидії.

Розмір допомоги визначають індивідуально. Він залежить від доходів домогосподарства, вартості комунальних послуг у межах установлених соціальних нормативів та обов'язкового платежу, який має сплачувати сім'я.

Як звернутися по житлову субсидію

Для оформлення субсидії потрібно подати заяву та декларацію про доходи й витрати домогосподарства. Звернутися можна до Пенсійного фонду України, зокрема через сервісний центр або доступні електронні сервіси. Також документи в передбачених випадках приймають уповноважені органи місцевого самоврядування та центри надання адміністративних послуг.

Перед поданням заяви варто перевірити актуальний перелік документів і з'ясувати, чи є у домогосподарства обставини, які можуть вплинути на призначення допомоги. Якщо субсидію не призначать, можна попросити пояснити причину рішення та уточнити, чи правильно врахували доходи й інші дані.

Важливо також розуміти, що пільга та субсидія на одні й ті самі комунальні послуги не надаються одночасно одному домогосподарству за загальним правилом. Якщо людина має право на обидва види підтримки, потрібно з'ясувати, який варіант буде застосований у її ситуації.