Не назначили льготу? Есть возможность получить другую помощь

Кому могут не назначить льготу из-за доходов

Для некоторых категорий граждан право на льготы по оплате коммунальных услуг зависит от среднемесячного совокупного дохода семьи. В 2026 году он не должен превышать 4660 гривен в расчете на одного человека в месяц.

При определении права на льготу Пенсионный фонд Украины учитывает доходы льготника и членов его семьи за соответствующий шестимесячный период. Если средний доход на одного человека превышает установленный порог, человек может потерять право на льготу, предоставляемую с учетом доходов.

В то же время это ограничение касается не всех льготников. В частности, участники боевых действий, люди с инвалидностью вследствие войны и члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины имеют право на соответствующие льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг независимо от доходов.

Можно ли вместо льготы оформить субсидию

Да. Если человек не соответствует критерию дохода для получения льготы, он может обратиться в Пенсионный фонд Украины за назначением жилищной субсидии.

Это другой вид государственной помощи. В отличие от льгот, которые предоставляются представителям определенных законом категорий граждан, субсидия предназначена для домохозяйств, которым сложно самостоятельно оплачивать коммунальные услуги.

При рассмотрении заявления оценивают доходы домохозяйства и другие обстоятельства, влияющие на право на помощь. В частности, могут учитывать имущественное положение, наличие жилья и отдельные крупные расходы. Поэтому превышение порога дохода для получения льготы не гарантирует автоматического назначения субсидии.

Размер субсидии определяют индивидуально. Он зависит от доходов домохозяйства, стоимости коммунальных услуг в пределах установленных социальных нормативов и обязательного платежа, который должна вносить семья.

Как обратиться за жилищной субсидией

Для оформления субсидии необходимо подать заявление и декларацию о доходах и расходах домохозяйства. Обратиться можно в Пенсионный фонд Украины, в частности через сервисный центр или доступные электронные сервисы. В предусмотренных случаях документы также принимают уполномоченные органы местного самоуправления и центры предоставления административных услуг.

Перед подачей заявления следует проверить актуальный перечень документов и выяснить, есть ли у домохозяйства обстоятельства, которые могут повлиять на назначение помощи. Если в субсидии откажут, можно попросить разъяснить причину решения и уточнить, правильно ли учтены доходы и другие данные.

Важно также понимать, что льгота и субсидия на оплату одних и тех же коммунальных услуг, как правило, не предоставляются одновременно. Если человек имеет право на оба вида поддержки, следует уточнить, какой вариант будет применяться в его ситуации.