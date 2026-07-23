Пільговики не виняток: за що у метро Києва можуть стягнути додаткову оплату

У розпал сезону відпусток кияни дедалі частіше користуються метро з валізами. Водночас не весь багаж можна перевозити безкоштовно: якщо він перевищує встановлені габарити, пасажиру доведеться сплатити додатково.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА.
Головне:
На контрольному пункті працівники столичної підземки візуально або за допомогою замірів визначають категорію речей.
Безоплатно можна перевозити:
Багаж підлягає оплаті:
Водночас у метро нагадують, що багаж, сума трьох вимірів якого перевищує 200 см, або довгасті предмети довжиною понад 220 см перевозити суворо забощено з міркувань безпеки на ескалаторах та пересадках.
Усі речі також мають обов'язково мати належне пакування - чохол, коробку чи стрейч-плівку.
З 15 липня у Києві зросли тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Вартість разового квитка тепер становить 30 гривень. "Асоціації перевізників Києва та Київщини" також оголосила про підвищення цін на низку маршруток до 25 гривень.
Водночас умови проїзду для пільговиків після підвищення тарифів не змінились, а от штраф за безквитковий проїзд зріс до 600 гривень.