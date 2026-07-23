Льготники не исключение: за что у метро Киева могут взыскать дополнительную оплату

В разгар сезона отпусков киевляне все чаще пользуются метро с чемоданами. В то же время, не весь багаж можно перевозить бесплатно: если он превышает установленные габариты, пассажиру придется оплатить дополнительно.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.
Главное:
На контрольном пункте работники столичной подземки зрительно или с помощью замеров определяют категорию вещей.
Бесплатно можно перевозить:
Багаж подлежит оплате:
В то же время в метро напоминают, что багаж, сумма трех измерений которого превышает 200 см, или продолговатые предметы длиной более 220 см перевозить строго забощено из соображений безопасности на эскалаторах и пересадках.
Все вещи также должны иметь надлежащую упаковку - чехол, коробку или стрейч-пленку.
С 15 июля в Киеве выросли тарифы на проезд в коммунальном транспорте. Стоимость разового билета сейчас составляет 30 гривен. "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области" также объявила о повышении цен на ряд маршруток до 25 гривен.
В то же время, условия проезда для льготников после повышения тарифов не изменились, а вот штраф за безбилетный проезд вырос до 600 гривен.