Льготники не исключение: за что у метро Киева могут взыскать дополнительную оплату

Главное: В Киевском метрополитене напомнили правила перевозки вещей и условия, по которым за багаж придется доплатить.

и условия, по которым за багаж придется доплатить. За перевозку вещей, превышающих нормы, снимают оплату в размере стандартного тарифа на поездку.

Даже пассажиры льготных категорий обязаны отдельно оплачивать перевозку своего багажа.

Оплата багажа

На контрольном пункте работники столичной подземки зрительно или с помощью замеров определяют категорию вещей.

Бесплатно можно перевозить:

багаж (чемоданы, контейнеры, клетки, детские самокаты), не превышающий в сумме трех измерений 120 см (длина, ширина, высота);

длинномерные предметы (удочки, карнизы, плинтусы, саженцы деревьев), не превышающие 150 см;

габаритные вещи (канцелярские тубусы, рулоны, обои, дорожки, линолеум) диаметром до 10 см и до 100 см высоты.

Багаж подлежит оплате:

если габариты превышают норму для бесплатной перевозки, но не превышают запрещенную, то такой багаж подлежит оплате в размере установленного тарифа на одну поездку ;

; если пассажир имеет право льготного проезда в метрополитене, он должен оплатить перевозку своего багажа.

Что нужно знать пассажирам о перевозке багажа (инфографика КГГА)

Какой багаж запрещено перевозить

В то же время в метро напоминают, что багаж, сумма трех измерений которого превышает 200 см, или продолговатые предметы длиной более 220 см перевозить строго забощено из соображений безопасности на эскалаторах и пересадках.

Все вещи также должны иметь надлежащую упаковку - чехол, коробку или стрейч-пленку.