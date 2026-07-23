Пільговики не виняток: за що у метро Києва можуть стягнути додаткову оплату

У розпал сезону відпусток кияни дедалі частіше користуються метро з валізами. Водночас не весь багаж можна перевозити безкоштовно: якщо він перевищує встановлені габарити, пасажиру доведеться сплатити додатково.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА .

Головне: У Київському метрополітені нагадали правила перевезення речей та умови, за яких за багаж доведеться доплатити.

та умови, за яких за багаж доведеться доплатити. За перевезення речей, що перевищують норми, знімають оплату в розмірі стандартного тарифу на поїздку.

Навіть пасажири пільгових категорій зобов'язані окремо оплачувати перевезення свого багажу.

Оплата багажу

На контрольному пункті працівники столичної підземки візуально або за допомогою замірів визначають категорію речей.

Безоплатно можна перевозити:

багаж (валізи, контейнери, клітки, дитячі самокати), який не перевищує в сумі трьох вимірів 120 см (довжина, ширина, висота);

довгомірні предмети (вудки, карнизи, плінтуси, саджанці дерев), які не перевищують 150 см;

габаритні речі (канцелярські тубуси, рулони, шпалери, доріжки, лінолеум) діаметром до 10 см та до 100 см висоти.

Багаж підлягає оплаті:

якщо габарити перевищують норму для безоплатного перевезення, але не перевищують заборонену, то такий багаж підлягає оплаті в розмірі встановленого тарифу на одну поїздку ;

; якщо пасажир має право пільгового проїзду в метрополітені, він має оплатити перевезення свого багажу.

Що треба знати пасажирам про перевезення багажу (інфографіка КМДА)

Який багаж заборонено перевозити

Водночас у метро нагадують, що багаж, сума трьох вимірів якого перевищує 200 см, або довгасті предмети довжиною понад 220 см перевозити суворо забощено з міркувань безпеки на ескалаторах та пересадках.

Усі речі також мають обов'язково мати належне пакування - чохол, коробку чи стрейч-плівку.