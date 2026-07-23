Льготники не исключение: за что у метро Киева могут взыскать дополнительную оплату
В разгар сезона отпусков киевляне все чаще пользуются метро с чемоданами. В то же время, не весь багаж можно перевозить бесплатно: если он превышает установленные габариты, пассажиру придется оплатить дополнительно.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.
Главное:
- В Киевском метрополитене напомнили правила перевозки вещей и условия, по которым за багаж придется доплатить.
- За перевозку вещей, превышающих нормы, снимают оплату в размере стандартного тарифа на поездку.
- Даже пассажиры льготных категорий обязаны отдельно оплачивать перевозку своего багажа.
Оплата багажа
На контрольном пункте работники столичной подземки зрительно или с помощью замеров определяют категорию вещей.
Бесплатно можно перевозить:
- багаж (чемоданы, контейнеры, клетки, детские самокаты), не превышающий в сумме трех измерений 120 см (длина, ширина, высота);
- длинномерные предметы (удочки, карнизы, плинтусы, саженцы деревьев), не превышающие 150 см;
- габаритные вещи (канцелярские тубусы, рулоны, обои, дорожки, линолеум) диаметром до 10 см и до 100 см высоты.
Багаж подлежит оплате:
- если габариты превышают норму для бесплатной перевозки, но не превышают запрещенную, то такой багаж подлежит оплате в размере установленного тарифа на одну поездку;
- если пассажир имеет право льготного проезда в метрополитене, он должен оплатить перевозку своего багажа.
Что нужно знать пассажирам о перевозке багажа (инфографика КГГА)
Какой багаж запрещено перевозить
В то же время в метро напоминают, что багаж, сумма трех измерений которого превышает 200 см, или продолговатые предметы длиной более 220 см перевозить строго забощено из соображений безопасности на эскалаторах и пересадках.
Все вещи также должны иметь надлежащую упаковку - чехол, коробку или стрейч-пленку.
Проезд в Киеве
С 15 июля в Киеве выросли тарифы на проезд в коммунальном транспорте. Стоимость разового билета сейчас составляет 30 гривен. "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области" также объявила о повышении цен на ряд маршруток до 25 гривен.
В то же время, условия проезда для льготников после повышения тарифов не изменились, а вот штраф за безбилетный проезд вырос до 600 гривен.