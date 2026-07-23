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Льготники не исключение: за что у метро Киева могут взыскать дополнительную оплату

08:07 23.07.2026 Чт
2 мин
О каком правиле следует помнить всем пассажирам столичного метрополитена?
aimg Василина Копытко
Льготники не исключение: за что у метро Киева могут взыскать дополнительную оплату За поездки с габаритным багажом нужно доплачивать (фото иллюстративное: Getty Images)
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В разгар сезона отпусков киевляне все чаще пользуются метро с чемоданами. В то же время, не весь багаж можно перевозить бесплатно: если он превышает установленные габариты, пассажиру придется оплатить дополнительно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.

Главное:

  • В Киевском метрополитене напомнили правила перевозки вещей и условия, по которым за багаж придется доплатить.
  • За перевозку вещей, превышающих нормы, снимают оплату в размере стандартного тарифа на поездку.
  • Даже пассажиры льготных категорий обязаны отдельно оплачивать перевозку своего багажа.

Оплата багажа

На контрольном пункте работники столичной подземки зрительно или с помощью замеров определяют категорию вещей.

Бесплатно можно перевозить:

  • багаж (чемоданы, контейнеры, клетки, детские самокаты), не превышающий в сумме трех измерений 120 см (длина, ширина, высота);
  • длинномерные предметы (удочки, карнизы, плинтусы, саженцы деревьев), не превышающие 150 см;
  • габаритные вещи (канцелярские тубусы, рулоны, обои, дорожки, линолеум) диаметром до 10 см и до 100 см высоты.
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Багаж подлежит оплате:

  • если габариты превышают норму для бесплатной перевозки, но не превышают запрещенную, то такой багаж подлежит оплате в размере установленного тарифа на одну поездку;
  • если пассажир имеет право льготного проезда в метрополитене, он должен оплатить перевозку своего багажа.

undefinedundefinedЧто нужно знать пассажирам о перевозке багажа (инфографика КГГА)

Какой багаж запрещено перевозить

В то же время в метро напоминают, что багаж, сумма трех измерений которого превышает 200 см, или продолговатые предметы длиной более 220 см перевозить строго забощено из соображений безопасности на эскалаторах и пересадках.

Все вещи также должны иметь надлежащую упаковку - чехол, коробку или стрейч-пленку.

Проезд в Киеве

С 15 июля в Киеве выросли тарифы на проезд в коммунальном транспорте. Стоимость разового билета сейчас составляет 30 гривен. "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области" также объявила о повышении цен на ряд маршруток до 25 гривен.

В то же время, условия проезда для льготников после повышения тарифов не изменились, а вот штраф за безбилетный проезд вырос до 600 гривен.

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