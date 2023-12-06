Пільгові ціни на газ для населення: в "Нафтогазі" очікують поступове скасування ПСО

На думку Чернишова, відміна ПСО, яке зараз забезпечує стабільну ціну на газ на рівні нижче ринкової, окремим споживачам, може бути поступовою.

"Моя особиста думка, що поступове чи фазове скасування ПСО можливе вже у 2024 році. Це не має впливати на споживання вразливих категорій споживачів - вони мають бути захищеними. І саме відміна ПСО має бути синхронізована з відповідною підтримкою тих, хто цього потребує", - зазначив Чернишов.

Він вважає, що зараз механізмом ПСО держава підтримує не тільки вразливих споживачів, а і тих, хто має змогу платити за ринковими цінам.

"На сьогодні у нас абсолютно нелогічна ситуація. Так чи інакше держава підтримує вразливі категорії населення, субсидіантів і робить це абсолютно чітко. З іншого боку, той сегмент споживачів, який міг би сплачувати більше, сплачує за цінами нижче ринкових, що не є логічним. Тобто ми фактично досить суттєвий об'єм газу за зниженою ціною постачаємо тим, хто, можливо цього і не потребує", - зазначив голова НАК.

Детальніше про ситуацію з "Нафтогазом" можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, влітку цього року ми повідомляли, що Кабінет міністрів України продовжить дію спеціальних зобов'язань (ПСО) щодо газу для підприємств теплокомуненерго до кінця наступного опалювального сезону. А також удвічі зменшить базову ціну на газ.

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