Кабмін продовжить ПСО та вдвічі знизить базову ціну на газ "Нафтогазу"

Кабінет міністрів України продовжить дію спеціальних зобов'язань (ПСО) щодо газу для підприємств теплокомуненерго до кінця наступного опалювального сезону. А також удвічі зменшить базову ціну на газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook віце-прем'єр-міністра, міністра відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

За його словами, вчора на Конгресі місцевої та регіональної влади обговорювалася підготовка до опалювального сезону. Одним із пріоритетів у цьому плані залишається боротьба із заборгованістю теплокомуненерго за газ, яка становить майже 100 млрд гривень.

Справа в тому, що тарифи на тепло, зафіксовані мораторієм ще як мінімум на рік, не враховують ціни на газ. У зв'язку з цим держава має намір компенсувати різницю у тарифах на 36 млрд гривень. Відповідний законопроект уже підготовлено, а Мінфін та "Нафтогаз" разом із МВФ шукають джерела, щоб профінансувати таку компенсацію.

Одночасно готується і системне рішення - продовження дії режиму спеціальних зобов'язань (ПСО) до 15 квітня 2024 року.

"Що це означає? Збереження пільгових цін на газ виробникам тепла для потреб населення та бюджетних установ. Для інших споживачів пропонується знизити базову ціну більш ніж у 2 рази - з більш ніж 38 тисяч гривень за кубометр до 16,4 тисяч гривень", - зазначив Кубрак.

Крім того, пропонується скасувати договірне списання з рахунків теплокомуненерго за несвоєчасні розрахунки за газ. А також зарезервувати 35% коштів на рахунках підприємств виключно для їхніх потреб. На оплату рахунків за спожитий газ може йти решта коштів.