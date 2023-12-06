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Льготные цены на газ для населения: в "Нафтогазе" ожидают постепенную отмену ПСО

Украина, Среда 06 декабря 2023 16:17
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Льготные цены на газ для населения: в "Нафтогазе" ожидают постепенную отмену ПСО Фото: глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Карина Левицкая

Глава НАК "Нафтогаз Украины" считает, что отмена ПСО (возложение специальных обязанностей) на поставщиков газа потребителям должна начаться уже со следующего года.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил председатель НАК Алексей Чернышев.

По мнению Чернышова, отмена ПСО, которое сейчас обеспечивает стабильную цену на газ на уровне ниже рыночной, отдельным потребителям, может быть постепенной.

"Мое личное мнение, что постепенная или фазовая отмена ПСО возможна уже в 2024 году. Это не должно влиять на потребление уязвимых категорий потребителей - они должны быть защищены. И именно отмена ПСО должна быть синхронизирована с соответствующей поддержкой тех, кто в этом нуждается", - отметил Чернышов.

Он считает, что сейчас механизмом ПСО государство поддерживает не только уязвимых потребителей, а и тех, кто имеет возможность платить по рыночным ценам.

"На сегодня у нас абсолютно нелогичная ситуация. Так или иначе государство поддерживает уязвимые категории населения, субсидиантов и делает это абсолютно четко. С другой стороны, тот сегмент потребителей, который мог бы платить больше, платит по ценам ниже рыночных, что не является логичным. То есть мы фактически достаточно существенный объем газа по сниженной цене поставляем тем, кто, возможно, в этом и не нуждается", - отметил глава НАК.

Детальнее о ситуации с "Нафтогазом" можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, летом этого года мы сообщали, что Кабинет министров Украины продолжит действие специальных обязательств (ПСО) по газу для предприятий теплокоммунэнерго до конца следующего отопительного сезона. А также вдвое снизит базовую цену на газ.

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