Пільгові кредити під 1% для бізнесу в зоні бойових дій: уряд продовжив до 5 років

Як працює програма "Доступні кредити 5-7-9%"

Раніше РБК-Україна писало, що програма "Доступні кредити 5-7-9%" - частина політики "Зроблено в Україні", яка підтримує малий і середній бізнес через здешевлення кредитів державним коштом.

Програма передбачає кредитування до 60 мільйонів гривень на термін до 5 років. Ставка залежить від обороту компанії та створення нових робочих місць:

- 5% - якщо виручка до 25 мільйонів гривень і створено мінімум 2 робочих місця;

- 7% - для бізнесу з виручкою до 25 мільйонів гривень;

- 9% - для бізнесу з виручкою до 50 мільйонів гривень.

Кредити надаються на:

- купівлю чи ремонт приміщень;

​​​​​​​- ​​​​​​​оновлення обладнання;

​​​​​​​- придбання прав інтелектуальної власності;

​​​​​​​- рефінансування боргів;

​​​​​​​- поповнення обігових коштів;

​​​​​​​- інвестиційні проєкти.

Отримати можуть:

​​​​​​​- ФОПи та юридичні особи, де понад 50% належить громадянам України;

​​​​​​​- бізнес із доходом до 50 мільйонів євро та не більше ніж 250 працівників;

​​​​​​​- компанії без податкової заборгованості.

Пріоритет надається підприємства у сферах переробки, тваринництва, енергетики та відновлення зруйнованого майна. Для них сума кредиту може сягати до 150 мільйонів гривень.

Відмовити можуть великому бізнесу, компаніям із податковими боргами, бізнесам з непрозорим або слабким бізнес-планом, підприємствам, що працюють у сфері алкоголю, тютюну чи грального бізнесу.

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