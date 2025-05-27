Льготные кредиты под 1% для бизнеса в зоне боевых действий: правительство продлило до 5 лет

Как работает программа "Доступные кредиты 5-7-9%"

Ранее РБК-Украина писало, что программа "Доступные кредиты 5-7-9%" - часть политики "Сделано в Украине", которая поддерживает малый и средний бизнес через удешевление кредитов за государственный счет.

Программа предусматривает кредитование до 60 миллионов гривен на срок до 5 лет. Ставка зависит от оборота компании и создания новых рабочих мест:

- 5% - если выручка до 25 миллионов гривен и создано минимум 2 рабочих места;

- 7% - для бизнеса с выручкой до 25 миллионов гривен;

- 9% - для бизнеса с выручкой до 50 миллионов гривен.

Кредиты предоставляются на:

- покупку или ремонт помещений;

- обновление оборудования;

- приобретение прав интеллектуальной собственности;

- рефинансирование долгов;

- пополнение оборотных средств;

- инвестиционные проекты.

Получить могут:

- ФОПы и юридические лица, где более 50% принадлежит гражданам Украины;

- бизнес с доходом до 50 миллионов евро и не более 250 работников;

- компании без налоговой задолженности.

Приоритет предоставляется предприятиям в сферах переработки, животноводства, энергетики и восстановления разрушенного имущества. Для них сумма кредита может достигать до 150 миллионов гривен.

Отказать могут крупному бизнесу, компаниям с налоговыми долгами, бизнесам с непрозрачным или слабым бизнес-планом, предприятиям, работающим в сфере алкоголя, табака или игорного бизнеса.

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