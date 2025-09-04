Пільги для учасників бойових дій: на які комунальні послуги можна отримати 75% знижки

Які пільги передбачені

Згідно із Законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам зі статусом "учасник бойових дій" надається 75% знижки на:

оплату користування житлом (квартирна плата) в межах встановлених норм (21 кв. м загальної площі на кожного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. м на сім’ю);

оплату комунальних послуг (газ, електроенергія, вода, вивезення сміття) та скраплений газ у межах норм споживання;

вартість палива, у тому числі рідкого, для домогосподарств без центрального опалення.

Хто з членів сім’ї також користується пільгами

Пільга поширюється не лише на учасника бойових дій, а й на членів його сім’ї, які проживають разом із ним. Це:

дружина або чоловік;

діти до 18 років;

неодружені повнолітні діти з інвалідністю з дитинства І чи ІІ групи або з інвалідністю І групи;

особа, яка доглядає за ветераном війни І групи інвалідності (якщо він не перебуває у шлюбі);

непрацездатні батьки;

особа під опікою чи піклуванням ветерана, якщо вони проживають разом.

Таким чином, пільги забезпечують не лише самого ветерана, а й його близьких родичів, що проживають з ним однією сім’єю.