Пільги для учасників бойових дій: на які комунальні послуги можна отримати 75% знижки

Учасники бойових дій в Україні мають право на низку пільг, зокрема й на оплату житлово-комунальних послуг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).
Згідно із Законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам зі статусом "учасник бойових дій" надається 75% знижки на:
Пільга поширюється не лише на учасника бойових дій, а й на членів його сім’ї, які проживають разом із ним. Це:
Таким чином, пільги забезпечують не лише самого ветерана, а й його близьких родичів, що проживають з ним однією сім’єю.
Нагадаємо, статуси "ветеран війни" та "учасник бойових дій" в Україні різняться юридично та впливають на пільги. Учасник бойових дій - це військовослужбовець, який безпосередньо виконував бойові завдання, а ветеран війни - ширша категорія, яка включає також цивільних учасників війни.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні запрацювала спрощена автоматизована система отримання статусу учасника бойових дій (УБД) через Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Вона дозволяє військовослужбовцям отримувати статус швидко та в режимі реального часу. Крім того, залишається класичний спосіб через комісію. Відмовити у наданні УБД можуть за відсутності документів, недостовірної інформації або наявності тяжкого судового вироку.