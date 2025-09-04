Льготы для участников боевых действий: на какие коммунальные услуги можно получить 75% скидки

Участники боевых действий в Украине имеют право на ряд льгот, в том числе и на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Согласно Закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", лицам со статусом "участник боевых действий" предоставляется 75% скидки на:
Льгота распространяется не только на участника боевых действий, но и на членов его семьи, проживающих вместе с ним. Это:
Таким образом, льготы обеспечивают не только самого ветерана, но и его близких родственников, проживающих с ним одной семьей.
Напомним, статусы "ветеран войны" и "участник боевых действий" в Украине различаются юридически и влияют на льготы. Участник боевых действий - это военнослужащий, который непосредственно выполнял боевые задачи, а ветеран войны - более широкая категория, которая включает также гражданских участников войны.
