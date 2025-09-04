RU

Общество Образование Деньги Изменения

Льготы для участников боевых действий: на какие коммунальные услуги можно получить 75% скидки

Фото: Льготы для УБД в Украине (Любовь Калашникова, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Участники боевых действий в Украине имеют право на ряд льгот, в том числе и на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Какие льготы предусмотрены

Согласно Закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", лицам со статусом "участник боевых действий" предоставляется 75% скидки на:

  • оплату пользования жильем (квартирная плата) в пределах установленных норм (21 кв. м общей площади на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 кв. м на семью);
  • оплату коммунальных услуг (газ, электроэнергия, вода, вывоз мусора) и сжиженный газ в пределах норм потребления;
  • стоимость топлива, в том числе жидкого, для домохозяйств без центрального отопления.

Кто из членов семьи также пользуется льготами

Льгота распространяется не только на участника боевых действий, но и на членов его семьи, проживающих вместе с ним. Это:

  • жена или муж;
  • дети до 18 лет;
  • неженатые совершеннолетние дети с инвалидностью с детства I или II группы или с инвалидностью I группы;
  • лицо, ухаживающее за ветераном войны I группы инвалидности (если он не состоит в браке);
  • нетрудоспособные родители;
  • лицо под опекой или попечительством ветерана, если они проживают вместе.

Таким образом, льготы обеспечивают не только самого ветерана, но и его близких родственников, проживающих с ним одной семьей.

Напомним, статусы "ветеран войны" и "участник боевых действий" в Украине различаются юридически и влияют на льготы. Участник боевых действий - это военнослужащий, который непосредственно выполнял боевые задачи, а ветеран войны - более широкая категория, которая включает также гражданских участников войны.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине заработала упрощенная автоматизированная система получения статуса участника боевых действий (УБД) через Единый государственный реестр ветеранов войны. Она позволяет военнослужащим получать статус быстро и в режиме реального времени. Кроме того, остается классический способ через комиссию. Отказать в предоставлении УБД могут при отсутствии документов, недостоверной информации или наличии тяжкого судебного приговора.

