Пільги для учасників бойових дій: на які комунальні послуги можна отримати 75% знижки

Четвер 04 вересня 2025 06:40
UA EN RU
Пільги для учасників бойових дій: на які комунальні послуги можна отримати 75% знижки
Автор: Тетяна Веремєєва

Учасники бойових дій в Україні мають право на низку пільг, зокрема й на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

Які пільги передбачені

Згідно із Законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам зі статусом "учасник бойових дій" надається 75% знижки на:

  • оплату користування житлом (квартирна плата) в межах встановлених норм (21 кв. м загальної площі на кожного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. м на сім’ю);
  • оплату комунальних послуг (газ, електроенергія, вода, вивезення сміття) та скраплений газ у межах норм споживання;
  • вартість палива, у тому числі рідкого, для домогосподарств без центрального опалення.

Хто з членів сім’ї також користується пільгами

Пільга поширюється не лише на учасника бойових дій, а й на членів його сім’ї, які проживають разом із ним. Це:

  • дружина або чоловік;
  • діти до 18 років;
  • неодружені повнолітні діти з інвалідністю з дитинства І чи ІІ групи або з інвалідністю І групи;
  • особа, яка доглядає за ветераном війни І групи інвалідності (якщо він не перебуває у шлюбі);
  • непрацездатні батьки;
  • особа під опікою чи піклуванням ветерана, якщо вони проживають разом.

Таким чином, пільги забезпечують не лише самого ветерана, а й його близьких родичів, що проживають з ним однією сім’єю.

Нагадаємо, статуси "ветеран війни" та "учасник бойових дій" в Україні різняться юридично та впливають на пільги. Учасник бойових дій - це військовослужбовець, який безпосередньо виконував бойові завдання, а ветеран війни - ширша категорія, яка включає також цивільних учасників війни.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні запрацювала спрощена автоматизована система отримання статусу учасника бойових дій (УБД) через Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Вона дозволяє військовослужбовцям отримувати статус швидко та в режимі реального часу. Крім того, залишається класичний спосіб через комісію. Відмовити у наданні УБД можуть за відсутності документів, недостовірної інформації або наявності тяжкого судового вироку.

