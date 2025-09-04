Льготы для участников боевых действий: на какие коммунальные услуги можно получить 75% скидки

Участники боевых действий в Украине имеют право на ряд льгот, в том числе и на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Какие льготы предусмотрены

Согласно Закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", лицам со статусом "участник боевых действий" предоставляется 75% скидки на:

оплату пользования жильем (квартирная плата) в пределах установленных норм (21 кв. м общей площади на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 кв. м на семью);

оплату коммунальных услуг (газ, электроэнергия, вода, вывоз мусора) и сжиженный газ в пределах норм потребления;

стоимость топлива, в том числе жидкого, для домохозяйств без центрального отопления.

Кто из членов семьи также пользуется льготами

Льгота распространяется не только на участника боевых действий, но и на членов его семьи, проживающих вместе с ним. Это:

жена или муж;

дети до 18 лет;

неженатые совершеннолетние дети с инвалидностью с детства I или II группы или с инвалидностью I группы;

лицо, ухаживающее за ветераном войны I группы инвалидности (если он не состоит в браке);

нетрудоспособные родители;

лицо под опекой или попечительством ветерана, если они проживают вместе.

Таким образом, льготы обеспечивают не только самого ветерана, но и его близких родственников, проживающих с ним одной семьей.