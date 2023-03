Пільги та премії. Росія заохочує чоловіків воювати в Україні, щоб не оголошувати мобілізацію, - AP

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Російський уряд заохочує чоловіків піти добровольцями або в тимчасових пунктах вербування, які з’являються в різних регіонах, або за допомогою телефонних дзвінків від службовців військової служби. Таким чином, згідно з нещодавньою доповіддю американського центру Institute of the Study of War, РФ може "уникнути офіційного оголошення другої хвилі мобілізації" після того, як перша виявилася настільки непопулярною.

Житель Москви розповів AP, що його роботодавець, державна організація, зібрала військові квитки всіх чоловіків бойового віку і сказала, що дасть їм відстрочку. Проте цей крок все одно викликав у нього хвилю страху: "Це нервує і лякає - ніхто не хоче раптом опинитися на війні з гвинтівкою в руках".

Російські ЗМІ повідомляють, що чоловікам по всій країні приходять повістки з комісаріатів. У більшості випадків чоловіків просто попросили оновити свої записи. Проте деяким наказали брати участь у військовій підготовці.

ЗМІ також повідомляють, що РФ наказала місцевій владі залучити певну кількість добровольців. Деякі посадовці оголосили про створення центрів вербування з метою змусити чоловіків підписувати контракти, які дозволяють їх відправляти в бій як професійних військових.

Оголошення з’явилися на державних веб-сайтах і в соціальних мережах державних установ і організацій, зокрема бібліотек і шкіл.

Наприклад, муніципальна адміністрація на заході Ярославської області пообіцяла одноразову премію близько 3800 доларів за реєстрацію, а якщо чоловіка відправлять в Україну - місячну зарплату до 2500 доларів та близько 100 доларів на день за "участь в активних наступальних операціях" і 650 доларів "за кожен кілометр просування в складі штурмових груп".

У оголошенні говорилося, що солдат також отримає пільги в сплаті податків і кредиту, пільговий статус вступу до університету для своїх дітей, щедру компенсацію сім'ї, якщо він буде поранений або загине у бою, а також статус ветерана війни, який несе ще більше пільг.

За словами засновника групи під назвою "Іди лісом" яка допомагає чоловікам уникнути мобілізації, Григорія Свєрдліна були лише поодинокі випадки, коли на чоловіків дійсно здійснювали тиск.

За його словами, група отримує до 100 повідомлень на день від чоловіків, які шукають поради щодо поводження з повістками або службовцями військової служби, порівняно з десятками на день за останні місяці.

При цьому у Вологодській області група отримала повідомлення про те, що майже всіх, хто йде в комісаріат, після отримання повістки, "змушують підписати документ про заборону виїзду з регіону".

Адвокат Олексій Табалов, який керує групою правової допомоги Школи призовника, вважає, що в тому, що влада зараз роздає повістки, немає нічого незвичайного. Частина повідомлень традиційно роздається перед весняним призовом на строкову військову службу, який має розпочатися 1 квітня.

При цьому він розповів, що його група продовжує отримувати повідомлення від солдатів, які хочуть розірвати контракти, але це юридично неможливо, поки російський диктатор Володимир Путін не припинить часткову мобілізацію, яка почалася у вересні, новим указом.

В Інституті вивчення війни зазначають, що нинішня призовна кампанія схожа на ту, яку проводили минулого літа, перед вересневим призовом. Тоді влада також використовувала фінансові стимули, і були створені різні добровольчі батальйони, але ця спроба явно не увінчалася успіхом, тому що Путін зрештою перейшов до часткової мобілізації. Поки невідомо, як закінчиться цьогорічна кампанія.