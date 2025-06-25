Пільги на оплату комунальних послуг для військових: хто має право і як оформити

Які пільги передбачено

Розмір пільги залежить від статусу:

УБД - 75% знижки;

особи з інвалідністю внаслідок війни - 100% знижки;

учасники війни - 50%;

члени сімей загиблих - 50%.

Знижка діє в межах встановлених норм на оплату таких послуг:

газ, світло, вода, тепло;

управління багатоквартирним будинком;

вивезення сміття;

купівля твердого палива та скрапленого газу (для окремих категорій).

Як оформити

Пільгу можна оформити:

особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду;

через ЦНАП;

онлайн - на вебпорталі ПФУ або в мобільному додатку Пенсійного фонду.

Для цього потрібні наступні документи:

паспорт;

документ, що підтверджує право на пільгу (наприклад, посвідчення УБД);

податковий номер;

реквізити надавачів послуг та особові рахунки.

Якщо військовий не може подати заяву особисто (через службу, лікування тощо), це може зробити член родини - за наявності документа, що підтверджує родинний зв’язок.

Як працює пільга

Пільга монетизована - кошти виплачуються готівкою на банківський рахунок або через "Укрпошту". Споживач сплачує всю суму, а Пенсійний фонд повертає пільгову частину.

Рішення про призначення пільги приймають упродовж 10 днів, ще через 3 дні заявника інформують про результат.