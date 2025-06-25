Пільги на оплату комунальних послуг для військових: хто має право і як оформити

Військові в Україні мають право на знижки при оплаті житлово-комунальних послуг. Пільги передбачені для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни та членів сімей загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики України.
Розмір пільги залежить від статусу:
Знижка діє в межах встановлених норм на оплату таких послуг:
Пільгу можна оформити:
Для цього потрібні наступні документи:
Якщо військовий не може подати заяву особисто (через службу, лікування тощо), це може зробити член родини - за наявності документа, що підтверджує родинний зв’язок.
Пільга монетизована - кошти виплачуються готівкою на банківський рахунок або через "Укрпошту". Споживач сплачує всю суму, а Пенсійний фонд повертає пільгову частину.
Рішення про призначення пільги приймають упродовж 10 днів, ще через 3 дні заявника інформують про результат.
РБК-Україна розповідало, які пільги можуть отримати учасники бойових дій після оформлення статусу УБД. Серед них - безоплатне лікування, проїзд, знижки на оплату комунальних послуг, трудові та освітні переваги. Деякі пільги діють автоматично при пред’явленні посвідчення, інші потрібно оформлювати через ПФУ або онлайн.
Також ми писали про пільги на оплату житлово-комунальних послуг, які можуть отримати деякі категорії українців: учасники бойових дій, багатодітні родини, пенсіонери тощо. Знижки можуть бути частковими або повними, поширюватись на всі види послуг - від водопостачання до сміття. Подати заяву на оформлення пільг можна через ПФУ, ЦНАП або онлайн.
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