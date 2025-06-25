Льготы на оплату коммунальных услуг для военных: кто имеет право и как оформить

Военные в Украине имеют право на скидки при оплате жилищно-коммунальных услуг. Льготы предусмотрены для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, участников войны и членов семей погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
Размер льготы зависит от статуса:
Скидка действует в пределах установленных норм на оплату таких услуг:
Льготу можно оформить:
Для этого нужны следующие документы:
Если военный не может подать заявление лично (из-за службы, лечения и т.д.), это может сделать член семьи - при наличии документа, подтверждающего родственную связь.
Льгота монетизирована - средства выплачиваются наличными на банковский счет или через "Укрпочту". Потребитель платит всю сумму, а Пенсионный фонд возвращает льготную часть.
Решение о назначении льготы принимают в течение 10 дней, еще через 3 дня заявителя информируют о результате.
РБК-Украина рассказывало, какие льготы могут получить участники боевых действий после оформления статуса УБД. Среди них - бесплатное лечение, проезд, скидки на оплату коммунальных услуг, трудовые и образовательные преимущества. Некоторые льготы действуют автоматически при предъявлении удостоверения, другие нужно оформлять через ПФУ или онлайн.
Также мы писали о льготах на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые могут получить некоторые категории украинцев: участники боевых действий, многодетные семьи, пенсионеры и т.д. Скидки могут быть частичными или полными, распространяться на все виды услуг - от водоснабжения до мусора. Подать заявление на оформление льгот можно через ПФУ, ЦПАУ или онлайн.
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