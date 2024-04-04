Які пільги дає статус УБД військовим і як їх отримати: всі деталі

За українським законодавством, учасники бойових дій можуть отримати немало різноманітних пільг: від безкоштовного проїзду в транспорті, безоплатного лікування і пільг на комунальні послуги. Але щоб їх отримати, треба пройти певні кроки.

Як ветерану оформити соціальні пільги після отримання статусу УБД, в коментарі РБК-Україна розповіла юристка юридичної фірми "ILF" Марина Кахнова.

На які пільги має право Учасник бойових дій

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” визначає список пільг, які надають учасникам бойових дій і тим, кого прирівняли до такого статусу.

"Саме для УБД перелік пільг визначено в ст. 12 зазначеного Закону. Вони мають право на отримання пільг виключно після того, як офіційно оформили свій статус учасника бойових дій та отримали посвідчення, що підтверджує статус. Тобто ті захисники та захисниці, котрі перебувають в процесі оформлення цього статусу, поки не мають права на отримання пільг", – пояснює Марина Кахнова.

Загалом пільги можна поділені на умовні групи:

медичні (безоплатне одержання ліків, щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів тощо);

(безоплатне одержання ліків, щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів тощо); пільги на комунальні послуги (до прикладу, 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами);

(до прикладу, 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами); пільги на проїзд (безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів тощо);

(безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів тощо); трудові (наприклад, переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації тощо);

(наприклад, переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації тощо); освітні (до прикладу, на території інших держав переважне право на вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти, право на позаконкурсний вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти і на курси для одержання відповідних професій);

(до прикладу, на території інших держав переважне право на вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти, право на позаконкурсний вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти і на курси для одержання відповідних професій); інші пільги (першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту тощо).

Фото: Ветерани війни мають право корстуватися безкоштовним проїздом і отримувати безоплатне лікування (Getty Images)

Куди звернутися для оформлення пільг

Потрібно звернути увагу на те, що деякі пільги, які містить Закон №3551-XII, надаються по факту вже самої наявності статусу (що підтверджується посвідченням учасника бойових дій встановленого зразка).

"Наприклад, можливість безоплатного користування всіма видами міського пасажирського транспорту, автотранспортом загального користування в сільській місцевості, надаються вже на підставі предʼявлення ветеранського посвідчення на вході до транспорту і цього достатньо. А якщо ми беремо пільгу “першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту”, то тут фактично так само достатньо пред'явлення посвідчення УБД", – пояснює юристка.

Закон №3551-XII містить низку пільг, які не надаються автоматично. Для їх отримання треба зібрати документи і подати їх до відповідних органів. В якості прикладу можна навести пільги на оплату комунальних послуг.

УБД надається:

75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);

75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.

Для офорлення пільг потрібно звернутись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації або фактичного місця проживання особи або подати документи онлайн через веб-портал Пенсійного фонду. Треба буде заповнити:

Заяву про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають на пільги; Заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.

Також потрібно пред’явити (подати скан-копії) посвідчення УБД, паспортний документ та ідентифікаційний код.

"Наостанок додам, що алгоритм отримання тих або інших пільг відрізняється в залежності від виду, і наразі найбільш консолідована інформація зібрана на порталі Мінветеранів е-Ветеран", – каже фахівець.