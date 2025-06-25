Пільги на оплату комунальних послуг для військових: хто має право і як оформити
Військові в Україні мають право на знижки при оплаті житлово-комунальних послуг. Пільги передбачені для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни та членів сімей загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики України.
Які пільги передбачено
Розмір пільги залежить від статусу:
- УБД - 75% знижки;
- особи з інвалідністю внаслідок війни - 100% знижки;
- учасники війни - 50%;
- члени сімей загиблих - 50%.
Знижка діє в межах встановлених норм на оплату таких послуг:
- газ, світло, вода, тепло;
- управління багатоквартирним будинком;
- вивезення сміття;
- купівля твердого палива та скрапленого газу (для окремих категорій).
Як оформити
Пільгу можна оформити:
- особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду;
- через ЦНАП;
- онлайн - на вебпорталі ПФУ або в мобільному додатку Пенсійного фонду.
Для цього потрібні наступні документи:
- паспорт;
- документ, що підтверджує право на пільгу (наприклад, посвідчення УБД);
- податковий номер;
- реквізити надавачів послуг та особові рахунки.
Якщо військовий не може подати заяву особисто (через службу, лікування тощо), це може зробити член родини - за наявності документа, що підтверджує родинний зв’язок.
Як працює пільга
Пільга монетизована - кошти виплачуються готівкою на банківський рахунок або через "Укрпошту". Споживач сплачує всю суму, а Пенсійний фонд повертає пільгову частину.
Рішення про призначення пільги приймають упродовж 10 днів, ще через 3 дні заявника інформують про результат.
РБК-Україна розповідало, які пільги можуть отримати учасники бойових дій після оформлення статусу УБД. Серед них - безоплатне лікування, проїзд, знижки на оплату комунальних послуг, трудові та освітні переваги. Деякі пільги діють автоматично при пред’явленні посвідчення, інші потрібно оформлювати через ПФУ або онлайн.
Також ми писали про пільги на оплату житлово-комунальних послуг, які можуть отримати деякі категорії українців: учасники бойових дій, багатодітні родини, пенсіонери тощо. Знижки можуть бути частковими або повними, поширюватись на всі види послуг - від водопостачання до сміття. Подати заяву на оформлення пільг можна через ПФУ, ЦНАП або онлайн.
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