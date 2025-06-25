Льготы на оплату коммунальных услуг для военных: кто имеет право и как оформить

Военные в Украине имеют право на скидки при оплате жилищно-коммунальных услуг. Льготы предусмотрены для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, участников войны и членов семей погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины .

Какие льготы предусмотрены

Размер льготы зависит от статуса:

УБД - 75% скидки;

лица с инвалидностью вследствие войны - 100% скидки;

участники войны - 50%;

члены семей погибших - 50%.

Скидка действует в пределах установленных норм на оплату таких услуг:

газ, свет, вода, тепло;

управление многоквартирным домом;

вывоз мусора;

покупка твердого топлива и сжиженного газа (для отдельных категорий).

Как оформить

Льготу можно оформить:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

через ЦПАУ;

онлайн - на веб-портале ПФУ или в мобильном приложении Пенсионного фонда.

Для этого нужны следующие документы:

паспорт;

документ, подтверждающий право на льготу (например, удостоверение УБД);

налоговый номер;

реквизиты поставщиков услуг и лицевые счета.

Если военный не может подать заявление лично (из-за службы, лечения и т.д.), это может сделать член семьи - при наличии документа, подтверждающего родственную связь.

Как работает льгота

Льгота монетизирована - средства выплачиваются наличными на банковский счет или через "Укрпочту". Потребитель платит всю сумму, а Пенсионный фонд возвращает льготную часть.

Решение о назначении льготы принимают в течение 10 дней, еще через 3 дня заявителя информируют о результате.