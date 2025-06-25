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Льготы на оплату коммунальных услуг для военных: кто имеет право и как оформить

Среда 25 июня 2025 11:48
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Льготы на оплату коммунальных услуг для военных: кто имеет право и как оформить Фото: Какие льготы на оплату услуг ЖКХ могут получить военные (if.gov.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

Военные в Украине имеют право на скидки при оплате жилищно-коммунальных услуг. Льготы предусмотрены для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, участников войны и членов семей погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

Какие льготы предусмотрены

Размер льготы зависит от статуса:

  • УБД - 75% скидки;
  • лица с инвалидностью вследствие войны - 100% скидки;
  • участники войны - 50%;
  • члены семей погибших - 50%.

Скидка действует в пределах установленных норм на оплату таких услуг:

  • газ, свет, вода, тепло;
  • управление многоквартирным домом;
  • вывоз мусора;
  • покупка твердого топлива и сжиженного газа (для отдельных категорий).

Как оформить

Льготу можно оформить:

  • лично в сервисном центре Пенсионного фонда;
  • через ЦПАУ;
  • онлайн - на веб-портале ПФУ или в мобильном приложении Пенсионного фонда.

Для этого нужны следующие документы:

  • паспорт;
  • документ, подтверждающий право на льготу (например, удостоверение УБД);
  • налоговый номер;
  • реквизиты поставщиков услуг и лицевые счета.

Если военный не может подать заявление лично (из-за службы, лечения и т.д.), это может сделать член семьи - при наличии документа, подтверждающего родственную связь.

Как работает льгота

Льгота монетизирована - средства выплачиваются наличными на банковский счет или через "Укрпочту". Потребитель платит всю сумму, а Пенсионный фонд возвращает льготную часть.

Решение о назначении льготы принимают в течение 10 дней, еще через 3 дня заявителя информируют о результате.

РБК-Украина рассказывало, какие льготы могут получить участники боевых действий после оформления статуса УБД. Среди них - бесплатное лечение, проезд, скидки на оплату коммунальных услуг, трудовые и образовательные преимущества. Некоторые льготы действуют автоматически при предъявлении удостоверения, другие нужно оформлять через ПФУ или онлайн.

Также мы писали о льготах на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые могут получить некоторые категории украинцев: участники боевых действий, многодетные семьи, пенсионеры и т.д. Скидки могут быть частичными или полными, распространяться на все виды услуг - от водоснабжения до мусора. Подать заявление на оформление льгот можно через ПФУ, ЦПАУ или онлайн.

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