Пільги лише за наявності QR-коду: уряд готує зміни для водіїв з інвалідністю

Кабінет міністрів України затвердив законопроєкт, який змінює умови користування пільгами для водіїв з інвалідністю. Тепер їх отримати можна буде лише за наявності спеціального знака з QR-кодом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду .

Що передбачає законопроєкт

Проєктом уточнено вимоги щодо облаштування безоплатних паркувальних місць для транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або які перевозять таких осіб. Визначено, що не менше 10% паркувальних місць (але не менше одного) мають бути виділені для цих потреб.

Документ встановлює, що скористатися пільгами можуть лише ті водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, якщо на транспортному засобі встановлено розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю".

До знака має бути додано унікальний електронний ідентифікатор у формі QR-коду з інформацією про наявність інвалідності.

Водії, що керують автомобілями з таким знаком, повинні мати при собі документи, що підтверджують інвалідність - свою або одного з пасажирів. Ці документи мають бути предʼявлені на вимогу поліцейського у паперовій або електронній формі.

Особи з інвалідністю

У 2024 році Мінсоцполітики підготувало законопроєкт щодо соціальної підтримки (виплат та послуг) для осіб, в яких обмежена працездатність, зокрема, осіб з інвалідністю.

Зараз склалася ситуація, за якої із 2,7 млн осіб з інвалідністю в Україні працевлаштовано менше 18%, тоді як у європейських країнах рівень зайнятості людей з інвалідністю складає 50%.

При цьому близько 1,5 млн людей мають третю групу інвалідності, не потребують складних пристосувань робочих місць та можуть бути працевлаштовані,