Льготы только при наличии QR-кода: Камбин готовит изменения для водителей с инвалидностью

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который меняет условия пользования льготами для водителей с инвалидностью. Теперь их получить можно будет только при наличии специального знака с QR-кодом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства .

Что предусматривает законопроект

Проектом уточнены требования по обустройству бесплатных парковочных мест для транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или которые перевозят таких лиц. Определено, что не менее 10% парковочных мест (но не менее одного) должны быть выделены для этих целей.

Документ устанавливает, что воспользоваться льготами могут только те водители с инвалидностью или водители, которые перевозят лиц с инвалидностью, если на транспортном средстве установлен опознавательный знак "Водитель с инвалидностью".

К знаку должен быть добавлен уникальный электронный идентификатор в форме QR-кода с информацией о наличии инвалидности.

Водители, управляющие автомобилями с таким знаком, должны иметь при себе документы, подтверждающие инвалидность - свою или одного из пассажиров. Эти документы должны быть предъявлены по требованию полицейского в бумажной или электронной форме.

Лица с инвалидностью

В 2024 году Минсоцполитики подготовило законопроект о социальной поддержке (выплатах и услугах) для лиц, у которых ограничена трудоспособность, в частности, лиц с инвалидностью.

Сейчас сложилась ситуация, при которой из 2,7 млн человек с инвалидностью в Украине трудоустроено менее 18%, тогда как в европейских странах уровень занятости людей с инвалидностью составляет 50%.

При этом около 1,5 млн человек имеют третью группу инвалидности, не требуют сложных приспособлений рабочих мест и могут быть трудоустроены,