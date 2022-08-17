Как украинцы относятся к военным ВСУ и ветеранам: данные опроса

Более половины украинцев (54%) имеют среди близких тех, кто воевал или воюет на фронте, начиная с 24 февраля 2022 года. Еще 44% сказали, что среди их близких и родных есть те, кто принимал участие в войне на Востоке Украины в 2014-2021 годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Социологической группы " Рейтинг ".

В термин "ветеран войны" респонденты вкладывают разные категории участников военных действий: для трети это ассоциация с ветеранами, которые воюют сейчас, а для другой трети - это в первую очередь ветераны Второй мировой войны. Еще 14% ассоциируют срок с ветеранами АТО (ООС) 2014-2021 года, лишь 2% - с ветеранами Афганистана, и 12% - с другими категориями участников боевых действий, 8% - не смогли ответить.

Более 90% доверяют военным ВСУ, ветеранам нынешней войны и ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 гг. Ветеранам Второй мировой войны доверят 67%, 15% - не доверяют, 17% - не смогли ответить. Ветеранам Афганистана доверяют 62%, не доверяют 19%, затруднились ответить - 19%.

Уровень зарплаты военных, непосредственно участвующих в боевых действиях, считают оптимальным 40%, ниже необходимого - 32%, выше - 11%, не смогли оценить - 17%. Относительно зарплаты военных, которые служат в тылу, половина оценили ее как оптимальную, 15% - ниже необходимой - 15%, выше необходимой - 13%, не смогли оценить - 22%.

Больше всего льгот и гарантий от государства, по мнению опрошенных, должны иметь ветераны российско-украинской войны (50%), лица с инвалидностью (34%) и многодетные семьи (31%). Льготы для пенсионеров и матерей/отцов одиночек поддерживают по 17%, для малообеспеченных и внутренне переселенных лиц - по 12-13%, для чернобыльцев - только 1%.

Опрос проведен 6-7 августа 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.