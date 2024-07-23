Пільги на комуналку для військових: хто має право на знижки і як їх оформити

Українські військові та члени їхніх сімей мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Для різних категорій передбачені знижки від 50% до 100%.
Хто має право на пільги з оплати комунальних послуг та як їх оформити, РБК-Україна розповідає з посиланням на матеріали, отримані від юристів системи безоплатної правничої допомоги (БПД).
Пільги на оплату комунальних послуг мають такі категорії:
До членів сім’ї пільговиків, які мають право на пільги, належать:
Фото: Посвідчення учасника бойових дій (facebook.com/dim.schors)
Для оформлення пільги з комунальних послуг необхідно мати посвідчення пільговика:
Щоб подати заяву на оформлення замість військовослужбовця, слід долучити документ, який підтверджує родинний зв’язок або законність представлення інтересів пільговика. Це можуть бути свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження, пенсійне посвідчення чи рішення суду про призначення опікуна.
До Пенсійного фонду України (ПФУ) треба подати дві заяви - про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.
Щоб подати таку заяву, при собі треба мати паспорт, документ, що підтверджує право на таку пільгу, картку платника податків та заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг: придбання твердого палива, скрапленого газу.
Подати заяву можна особисто:
Також звернутися за пільгою можна дистанційно:
Заяву мають розглянути та прийняти рішення за 10 календарних днів. Коли рішення ухвалять, заявнику повідомлять упродовж 3 днів.
Фото: Подати заяву на пільги можна через ЦНАП (РБК-Україна/Віталій Носач)
Спочатку треба буде оплатити комунальні повністю, а потім Пенсійний фонд поверне частину суми (або всю суму, якщо знижка 100%).
Якщо військовослужбовець, ветеран чи член його родини вже є пенсіонером, то гроші повертають на рахунок, на який він отримує пенсію, пояснюють юристи. В іншому випадку Пенсійний фонд відкриває для пільговика рахунок в "Ощадбанку" і повідомляє його про це.
Якщо пільговик хоче отримувати кошти в іншому банку чи через відділення "Укрпошти", то може звернутися з відповідною заявою до органу ПФУ. Це також можна зробити особисто, поштою або через портал.
Нагадаємо, ми писали, як ветеранам подати заявку на житлову субсидію за спрощеною процедурою.
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