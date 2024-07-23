Пільги на комуналку для військових: хто має право на знижки і як їх оформити

Хто має право на пільги

Пільги на оплату комунальних послуг мають такі категорії:

учасники бойових дій - 75% знижки;

учасники війни (статті 8, 9 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") - 50%;

особи з інвалідністю внаслідок війни - 100%;

члени сімей загиблих - 50%.

До членів сім’ї пільговиків, які мають право на пільги, належать:

дружина або чоловік;

їхні неповнолітні діти;

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;

людина, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;

непрацездатні батьки;

людина, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги та проживає разом з ним.

Фото: Посвідчення учасника бойових дій (facebook.com/dim.schors)

Які пільги передбачені

за користування житлом (якщо на кожну людину, яка постійно там проживає, припадає в межах 21 кв. м загальної площі житла та додатково 10,5 кв. м на сім’ю) - 75% знижки;

за комунальні послуги у межах середніх норм споживання (світло, газ та інші послуги) - 75 % знижки. Середні норми споживання зазначені у Постанові Кабміну № 409 ;

за придбання палива (скраплений газ, дрова, вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний, торф паливний кусковий, торф’яні брикети) для будинків, які не мають центрального опалення - 75% знижки;

за плату за газ для опалювання житла для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб - 75% (подвійний розмір нормативної опалювальної площі - 42 кв. м на кожну людину та 21 кв. м додатково на сім’ю).

Як оформити пільги: необхідні документи

Для оформлення пільги з комунальних послуг необхідно мати посвідчення пільговика:

учасника бойових дій;

статусу особи з інвалідністю внаслідок війни;

чи члена сім’ї загиблого/загиблої.

Щоб подати заяву на оформлення замість військовослужбовця, слід долучити документ, який підтверджує родинний зв’язок або законність представлення інтересів пільговика. Це можуть бути свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження, пенсійне посвідчення чи рішення суду про призначення опікуна.

До Пенсійного фонду України (ПФУ) треба подати дві заяви - про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Щоб подати таку заяву, при собі треба мати паспорт, документ, що підтверджує право на таку пільгу, картку платника податків та заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг: придбання твердого палива, скрапленого газу.

Подати заяву можна особисто:

у найближчому відділенні ПФУ;

до сільської, селищної чи міської ради;

до ЦНАПу.

Також звернутися за пільгою можна дистанційно:

в електронній формі через вебпортал електронних послуг ПФУ або за через застосунок "Дія" (для верифікації потрібен "Дія.Підпис");

надіслати поштою.

Заяву мають розглянути та прийняти рішення за 10 календарних днів. Коли рішення ухвалять, заявнику повідомлять упродовж 3 днів.

Фото: Подати заяву на пільги можна через ЦНАП (РБК-Україна/Віталій Носач)

Як отримати пільги

Спочатку треба буде оплатити комунальні повністю, а потім Пенсійний фонд поверне частину суми (або всю суму, якщо знижка 100%).

Якщо військовослужбовець, ветеран чи член його родини вже є пенсіонером, то гроші повертають на рахунок, на який він отримує пенсію, пояснюють юристи. В іншому випадку Пенсійний фонд відкриває для пільговика рахунок в "Ощадбанку" і повідомляє його про це.

Якщо пільговик хоче отримувати кошти в іншому банку чи через відділення "Укрпошти", то може звернутися з відповідною заявою до органу ПФУ. Це також можна зробити особисто, поштою або через портал.