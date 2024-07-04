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Як ветеранам подати заявку на житлову субсидію за спрощеною процедурою: інструкція

Четвер 04 липня 2024 20:00
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Як ветеранам подати заявку на житлову субсидію за спрощеною процедурою: інструкція Як ветеранам і їхнім родичам подати заявку на субсидію (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

В Україні триває експериментальний проєкт, який дозволяє ветеранам за спрощеною процедурою звернутись за пільгою на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Пенсійного фонду у Facebook.

Що відомо про проект

Замість двох окремих заяв (про включення до Реєстру осіб, які мають право на пільги, та про надання пільг), ветерани за експериментальною процедурою можуть подати одну спрощену заяву - про взяття на облік та про надання пільг.

У цій заяві потрібно зазначити значно меншу кількість інформації, ніж раніше, оскільки збір даних здійснюється шляхом електронної інформаційної взаємодії між державними реєстрами.

Також за спрощеною системою заяву на призначення пільг можуть подати члени родини ветерана.

Як подати заявку на пільги онлайн

Заяву можна подати в сервісному центрі Пенсійного фонду України, надіслати поштою або онлайн через вебпортал електронних послуг Фонду.

Щоб подати заяву через сайт, потрібно:

  • зайти на вебпортал Фонду та авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису

Як ветеранам подати заявку на житлову субсидію за спрощеною процедурою: інструкція

  • в особистому кабінеті зайти у розділ Комунікації з ПФУ і вибрати опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу"

Як ветеранам подати заявку на житлову субсидію за спрощеною процедурою: інструкція

  • ознайомитись з інформацією у вікні, що виплило, та натиснути кнопку "Продовжити"

Як ветеранам подати заявку на житлову субсидію за спрощеною процедурою: інструкція

  • у полі, що відкриється, виберіть опцію "Заява про взяття на облік ветерана війни й надання йому пільг за експериментальним проектом"

Як ветеранам подати заявку на житлову субсидію за спрощеною процедурою: інструкція

  • заповнити форму, що з’явиться на екрані: слід зазначити особу, що подає заяву, вказати загальну інформацію про пільговика (у т.ч. паспортні та адресні дані), додати дані документів про пільги, інформацію про банківські реквізити тощо

Як ветеранам подати заявку на житлову субсидію за спрощеною процедурою: інструкція

  • за допомогою опції "Додати файл", за бажанням та за наявності, додайте скановані копії документів, які можуть впливати на пільгу. Тоді надайте згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку, і натисніть кнопку "Сформувати заяву"

Як ветеранам подати заявку на житлову субсидію за спрощеною процедурою: інструкція

  • перевірте дані заяви та надішліть до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку "Підписати та відправити в ПФУ"

Як ветеранам подати заявку на житлову субсидію за спрощеною процедурою: інструкція

Результат розгляду заяви відображатиметься у розділі "Мої звернення" - "Статус звернення".

Читайте також про те, на які пільги можуть претендувати діти, які постраждали внаслідок війни.

Раніше ми писали про те, коли потрібно подавати заяву для субсидії на літо.

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