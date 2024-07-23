Льготы на коммуналку для военных: кто имеет право на скидки и как их оформить

Украинские военные и члены их семей имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Для разных категорий предусмотрены скидки от 50% до 100%.
Кто имеет право на льготы по оплате коммунальных услуг и как их оформить, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на материалы, полученные от юристов системы бесплатной юридической помощи (БПД).
Льготы на оплату коммунальных услуг имеют следующие категории:
К членам семьи льготников, имеющим право на льготы, относятся:
Фото: Удостоверение участника боевых действий (facebook.com/dim.schors)
Для оформления льготы по коммунальным услугам необходимо иметь удостоверение льготника:
Чтобы подать заявление на оформление вместо военнослужащего, следует приложить документ, подтверждающий родственную связь или законность представления интересов льготника. Это могут быть свидетельство о браке, свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение или решение суда о назначении опекуна.
В Пенсионный фонд Украины (ПФУ) нужно подать два заявления - о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.
Чтобы подать такое заявление, при себе нужно иметь паспорт, документ, подтверждающий право на такую льготу, карту налогоплательщика и заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг: приобретение твердого топлива, сжиженного газа.
Подать заявление можно лично:
Также обратиться за льготой можно дистанционно:
Заявление должны рассмотреть и принять решение за 10 календарных дней. Когда решение будет принято, заявителю сообщат в течение 3 дней.
Фото: Подать заявление на льготы можно через ЦНАП (РБК-Украина/Виталий Носач)
Сначала придется оплатить коммунальные полностью, а затем Пенсионный фонд вернет часть суммы (или всю сумму, если скидка 100%).
Если военнослужащий, ветеран или член его семьи уже пенсионер, то деньги возвращают на счет, на который он получает пенсию, объясняют юристы. В противном случае Пенсионный фонд открывает для льготника счет в "Ощадбанке" и сообщает его об этом.
Если льготник хочет получать средства в другом банке или через отделение "Укрпочты", то может обратиться с соответствующим заявлением в орган ПФУ. Это также можно сделать лично, по почте или через портал.
Напомним, мы писали, как ветеранам подать заявку на жилищную субсидию по упрощенной процедуре.
Также мы рассказывали, какие есть льготы участникам боевых действий.
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