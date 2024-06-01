Пільги учасникам бойових дій: які є види, переваги та знижки

Люди, які є учасниками бойових дій, мають право на низку пільг. Зокрема, на безкоштовні ліки, безоплатний проїзд у транспорті, знижку на комунальні послуги та інші переваги.

Які переваги мають ветерани зі статусом УБД, - в матеріалі РБК-Україна .

Охорона здоров'я

Учасники бойових дій мають право на:

безкоштовні ліки, засоби, імунобіологічні препарати та медичні вироби за рецептами;

безкоштовне санаторно-курортне лікування або компенсація його вартості в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України;

першочергове безкоштовне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

продовження користування поліклініками та госпіталями при виході на пенсію або зміні місця роботи;

пріоритетне обслуговування в лікувально-профілактичних закладах та аптеках, першочергова госпіталізація;

щорічне медичне обстеження і диспансеризація за участі необхідних спеціалістів.

Житло та комунальні послуги

У житловій сфері ветеранам надається:

знижка 75% на квартирну плату (з розрахунку 21 кв. метра на особу та 10,5 кв. метра на сім'ю);

75% знижка на комунальні послуги та газ у межах середніх норм споживання;

75% знижка на паливо для будинків без центрального опалення;

першочергове забезпечення житлом для осіб, що потребують поліпшення житлових умов;

першочергове право на вступ до житлових та гаражних кооперативів, садівницьких товариств та придбання матеріалів для будівництва;

пільги на стаціонарний зв'язок: зокрема, знижка 20% на встановлення квартирного телефону та 50% – на абонементну плату.

Транспорт

Учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд усіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі) за наявності посвідчення.

Пільги стосуються і інших перевезень. Так, ветеранам доступний безкоштовний проїзд один раз на два роки усіма видами міжміського транспорту або проїзд один раз на рік зі знижкою 50%.

Робота

В роботі пільги надають учасникам бойових дій додаткову відпустку, передбачають допомогу при непрацездатності, крім того, статус УБД вливає на пріорітет при скороченні. Відповідно, ветерани мають право на:

гнучкий графік щорічної відпустки та додаткову відпустку 14 днів на рік із збереженням заробітної плати;

допомогу по тимчасовій непрацездатності незалежно від стажу в розмірі 100% середньої заробітної плати;

перевагу у залишенні на роботі в разі скорочення працівників та працевлаштування при ліквідації підприємства чи установи.

Інші соціальні пільги

До інших пільг учасникам бойових дій відносяться: