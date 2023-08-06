Пільги на комуналку для учасників бойових дій: як оформити

Для отримання пільги потрібно звернутися до органу Пенсійного фонду та подати такі заяви:

про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.

Військовий повинен пред'явити паспорт та документ, що підтверджує право на пільги, ідентифікаційний код чи відмову від нього.

Куди можна подавати заяви про пільги УБД:

до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду по Україні;

надіслати поштою;

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України;

через застосунок "Дія" (за наявності електронного підпису).

Зазначимо, що учасники бойових дій мають право на 75% знижку вартості комунальних послуг, розрахованої від встановленої норми споживання, незалежно від доходів.

Раніше РБК-Україна пояснювало, які документи необхідні для призначення субсидії на комунальні послуги.

Нагадаємо, у держбюджеті України на субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у 2023 році передбачено 24,4 млрд грн. Очікується, що 1,7 млн сімей отримають таку допомогу. Середній розмір становитиме майже 1190 гривень.

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