Льготы на коммуналку для участников боевых действий: как оформить

Участники боевых действий могут получить пожизненные льготы. В том числе и на оплату коммунальных услуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд.
Для получения льготы нужно обратиться в орган Пенсионного фонда и подать следующие заявления:
Военный должен предъявить паспорт и документ, подтверждающий право на льготы, идентификационный код или отказ от него.
Куда можно подавать заявления о льготах УБД:
Отметим, что участники боевых действий имеют право на 75% скидку стоимости коммунальных услуг, рассчитанную от установленной нормы потребления, независимо от доходов.
Ранее РБК-Украина разъясняло, какие документы необходимы для назначения субсидии на коммунальные услуги.
Напомним, в госбюджете Украины на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году предусмотрено 24,4 млрд. грн. Ожидается, что 1,7 миллиона семей получат такую помощь. Средний размер составит почти 1120 гривен.
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