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Льготы на коммуналку для участников боевых действий: как оформить

Фото: участники боевых действий могут получить льготы на коммуналку (facebook com NGUmainpage)
Автор: Наталья Юрченко

Участники боевых действий могут получить пожизненные льготы. В том числе и на оплату коммунальных услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд.

Для получения льготы нужно обратиться в орган Пенсионного фонда и подать следующие заявления:

  • о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы;
  • о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Военный должен предъявить паспорт и документ, подтверждающий право на льготы, идентификационный код или отказ от него.

Куда можно подавать заявления о льготах УБД:

  • в любой сервисный центр Пенсионного фонда по Украине;
  • отправить по почте;
  • через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
  • через приложение "Дія" (при наличии электронной подписи).

Отметим, что участники боевых действий имеют право на 75% скидку стоимости коммунальных услуг, рассчитанную от установленной нормы потребления, независимо от доходов.

Ранее РБК-Украина разъясняло, какие документы необходимы для назначения субсидии на коммунальные услуги.

Напомним, в госбюджете Украины на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году предусмотрено 24,4 млрд. грн. Ожидается, что 1,7 миллиона семей получат такую помощь. Средний размер составит почти 1120 гривен.

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