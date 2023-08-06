Льготы на коммуналку для участников боевых действий: как оформить

Для получения льготы нужно обратиться в орган Пенсионного фонда и подать следующие заявления:

о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы;

о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Военный должен предъявить паспорт и документ, подтверждающий право на льготы, идентификационный код или отказ от него.

Куда можно подавать заявления о льготах УБД:

в любой сервисный центр Пенсионного фонда по Украине;

отправить по почте;

через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

через приложение "Дія" (при наличии электронной подписи).

Отметим, что участники боевых действий имеют право на 75% скидку стоимости коммунальных услуг, рассчитанную от установленной нормы потребления, независимо от доходов.

Ранее РБК-Украина разъясняло, какие документы необходимы для назначения субсидии на коммунальные услуги.

Напомним, в госбюджете Украины на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году предусмотрено 24,4 млрд. грн. Ожидается, что 1,7 миллиона семей получат такую помощь. Средний размер составит почти 1120 гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.