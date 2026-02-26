Пільги на комуналку та паливо у 2026 році: хто зможе отримати допомогу

Кабмін продовжив надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та придбання палива для низки соціально вразливих категорій населення на 2026 рік. Відповідну постанову розробило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.
Головне:
Згідно з нововведеннями, пільги надаватимуться за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї (у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців) не перевищуватиме величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.
Пільги можуть отримати військовослужбовці та їхні родини:
Особи, що постраждали від репресій та Чорнобильської катастрофи:
Ветерани та депортовані особи:
Раніше ми писали про те, що уряд розширив житлові пільги для ветеранів. Тепер захисники з ТОТ, ветерани-ВПО та звільнені з полону військові можуть претендувати на покриття витрат з оренди.