Льготы на коммуналку и топливо в 2026 году: кто сможет получить помощь

Кабмин продлил предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение топлива для ряда социально уязвимых категорий населения на 2026 год. Соответствующее постановление разработало Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.
Главное:
Согласно нововведениям, льготы будут предоставляться при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи (в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев) не будет превышать величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу.
Льготы могут получить военнослужащие и их семьи:
Лица, пострадавшие от репрессий и Чернобыльской катастрофы:
Ветераны и депортированные лица:
