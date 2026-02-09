Пільги на комуналку нарахують автоматично, але не всім: кому треба звернутися до ПФУ

Як визначається право на пільгу

Для багатьох категорій пільговиків допомога на комуналку надається лише за умови, що середньомісячний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу не перевищує поріг податкової соціальної пільги. У 2026 році цей показник зафіксовано на рівні 4 660 гривень.

Для перевірки права на виплати із січня 2026 року фахівці ПФУ використовують дані Державної податкової служби. Зокрема, враховуються заробітки пільговика та членів його родини за друге півріччя минулого року.

Кому не потрібно йти до Пенсійного фонду

Більшості отримувачів допомоги, які користувалися нею у 2025 році, ПФУ перерахує виплати автоматично. Додаткові заяви писати не потрібно, якщо у вас не змінилися життєві обставини.

Винятки, коли звернення є обов'язковим:

змінився склад сім'ї (хтось виписався або прописався);

змінилося місце фактичного проживання;

змінився перелік комунальних послуг, на які призначаються пільги.

"Після отримання даних про доходи право на пільги буде визначено автоматично. Додатково звертатися не потрібно", - підкреслили у відомстві.

Якщо за результатами перевірки виявиться, що середній дохід на одного члена сім'ї перевищує встановлений ліміт, людина втрачає право на пільгу. Проте це не означає повну відсутність підтримки. У такому разі фахівці рекомендують невідкладно звертатися за призначенням житлової субсидії.