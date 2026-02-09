Льготы на коммуналку начислят автоматически, но не всем: кому надо обратиться в ПФУ

Пенсионный фонд Украины начал процесс автоматического перерасчета льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для большинства украинцев процедура пройдет дистанционно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Для многих категорий льготников помощь на коммуналку предоставляется только при условии, что среднемесячный доход семьи в расчете на одного человека не превышает порог налоговой социальной льготы. В 2026 году этот показатель зафиксирован на уровне 4 660 гривен.
Для проверки права на выплаты с января 2026 года специалисты ПФУ используют данные Государственной налоговой службы. В частности, учитываются заработки льготника и членов его семьи за второе полугодие прошлого года.
Большинству получателей помощи, которые пользовались ею в 2025 году, ПФУ пересчитает выплаты автоматически. Дополнительные заявления писать не нужно, если у вас не изменились жизненные обстоятельства.
Исключения, когда обращение является обязательным:
"После получения данных о доходах право на льготы будет определено автоматически. Дополнительно обращаться не нужно", - подчеркнули в ведомстве.
Если по результатам проверки окажется, что средний доход на одного члена семьи превышает установленный лимит, человек теряет право на льготу. Однако это не означает полное отсутствие поддержки. В таком случае специалисты рекомендуют безотлагательно обращаться за назначением жилищной субсидии.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в 2026 году в Украине изменился предельный уровень дохода, который дает право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. В то же время для отдельных категорий граждан льготы предоставляются без учета доходов.
Также мы писали, суммируется ли скидка на оплату ЖКУ для участников боевых действий, если по одному адресу проживают несколько человек со статусом УБД. Так, каждый льготник имеет право на 75% скидки, однако льгота не суммируется, а предоставляется в пределах установленных норм на всех УБД, проживающих вместе.