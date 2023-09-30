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Пільги на комуналку: які соціальні нормативи на воду діють в Україні

Фото: ПФУ оприлюднив соціальні тарифи на воду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Деякі категорії українців мають право на пільги зі сплати послуг з централізованого водопостачання. Пільги діють в межах соціальних нормативів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Пільгові нормативи на оплату послуг з водопостачання та водовідведення встановлено постановою Кабінету міністрів від 6 серпня 2014 року № 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування":

Назва послуги

Соціальні нормативи

  

Послуга з централізованого постачання холодної води

2 куб. метри холодної води на одну особу на місяць

  

Послуга з централізованого постачання холодної води за відсутності постачання гарячої води

3,6 куб. метра холодної води на одну особу на місяць

  

Послуга з централізованого постачання холодної води у разі відсутності постачання гарячої води більш ніж як на 14 діб

3,6 куб. метра холодної води на одну особу на місяць

  
 
 

Послуга з централізованого водовідведення

3,6 куб. метра на одну особу на місяць

  

У разі відсутності централізованого водовідведення (за відсутності системи централізованого водовідведення та за наявності централізованого водопостачання і вигрібних ям) для вивезення рідких нечистот

3,6 куб. метра на одну особу на місяць

  

У разі відсутності централізованого водовідведення (за відсутності системи централізованого водовідведення і централізованого водопостачання та за наявності вигрібних ям) для вивезення рідких нечистот

0,76 куб. метра на одну особу на місяць

  

Послуга з централізованого постачання гарячої води

1,6 куб. метра гарячої води на одну особу на місяць

  

Пільги в бюджеті

Нагадаємо, Кабінет міністрів в проекті державного бюджету на 2024 рік пропонує збільшити видатки на житлові субсидії та пільги. Видатки становитимуть 49,9 млрд гривень, що більше ніж у поточному році на 12,0 млрд гривень або на 32%.

Прогнозується, що їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.

З метою акумулювання видатків на виплату пільг та житлових субсидій населенню та забезпечення оперативного їх фінансування у проекті державного бюджету України на 2024 рік такі видатки враховані за новою бюджетною програмою, відповідальним виконавцем якої буде Пенсійний фонд України.

 

Раніше РБК-Україна повідомляло, які соціальні нормативи передбачені для пільг на оплату послуг із постачання та розподілу природного газу.

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пільгиПенсионный фонд Украины