Льготы на коммуналку: какие социальные нормативы на воду действуют в Украине

Льготные нормативы на оплату услуг по водоснабжению и водоотводу установлены постановлением Кабинета министров от 6 августа 2014 года № 409 "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания":

Название услуги Социальные нормативы Услуга централизованного снабжения холодной водой 2 куб. метры холодной воды на одного человека в месяц Услуга централизованной поставки холодной воды при отсутствии поставки горячей воды 3,6 куб. метра холодной воды на одного человека в месяц Услуга централизованной поставки холодной воды в случае отсутствия поставки горячей воды более чем на 14 суток 3,6 куб. метра холодной воды на одного человека в месяц Услуга по централизованному водоотводу 3,6 куб. метра на одного человека в месяц В случае отсутствия централизованного водоотвода (при отсутствии системы централизованного водоотвода и при наличии централизованного водоснабжения и выгребных ям) для вывоза жидких нечистот 3,6 куб. метра на одного человека в месяц В случае отсутствия централизованного водоотвода (при отсутствии системы централизованного водоотвода и централизованного водоснабжения и при наличии выгребных ям) для вывоза жидких нечистот 0,76 куб. метра на одного человека в месяц Услуга централизованной поставки горячей воды 1,6 куб. метра горячей воды на одного человека в месяц

Льготы в бюджете

Напомним, Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2024 год предлагает увеличить расходы на жилищные субсидии и льготы. Расходы составят 49,9 млрд гривен, что больше чем в текущем году на 12,0 млрд гривен или на 32%.

Прогнозируется, что их будут получать 3,2 млн домохозяйств.

В целях аккумулирования расходов на выплату льгот и жилищных субсидий населению и обеспечения оперативного их финансирования в проекте государственного бюджета Украины на 2024 год такие расходы учтены по новой бюджетной программе, ответственным исполнителем которой будет Пенсионный фонд Украины.