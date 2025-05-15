Пільги на комуналку для багатодітних: хто має право на 50% знижку та як оформити

Багатодітні родини в Україні мають право на пільги при оплаті житлово-комунальних послуг. Йдеться про знижку в розмірі 50%, яку можна отримати за дотримання певних умов.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики України.
Багатодітні сім’ї можуть отримати знижку 50% на:
Пільга надається, якщо:
Наприклад, якщо мама виховує трьох дітей і отримує 10 000 гривень на місяць, то середній дохід на особу - 2500 гривень. Це менше за поріг у 4240 гривень, тому така сім’я має право на пільгу.
Пільги надаються незалежно від типу житла та його форми власності.
Насамперед потрібно зареєструватися в Реєстрі пільговиків (для тих, хто отримує пільгу вперше). Після цього подати заяву одним зі способів:
Щоб отримати пільги на оплату комунальних послуг потрібно подати такі документи:
Зазначимо, пільги мають підтримати багатодітні сім’ї на тлі зростання цін на комунальні послуги. Оформлення спрощене, і частину процедур можна зробити онлайн.
Раніше ми розповідали про пільги та соціальні виплати, передбачені для багатодітних внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні у 2025 році. Для отримання пільг необхідно мати посвідчення багатодітної сім’ї та бути зареєстрованим у Реєстрі осіб, які мають право на пільги.
РБК-Україна писало, що з 1 травня ПФУ почав автоматичний перегляд субсидій. Ми розповідали, хто зможе отримати допомогу без повторного звернення, а кому доведеться подати заяву.
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