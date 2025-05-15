Льготы на коммуналку для многодетных: кто имеет право на 50% скидку и как оформить

Что входит в льготу

Многодетные семьи могут получить скидку 50% на:

оплату жилья в пределах законодательно определенных норм (21 кв. м на человека + 10,5 кв. м на семью);

оплату коммунальных услуг (газ, электроэнергия, вода и т.д.);

стоимость баллонного газа для бытовых нужд;

стоимость твердого и жидкого печного топлива (если дом не имеет централизованного, газового или электроотопления).

Кто имеет право

Льгота предоставляется, если:

в семье трое и более детей;

среднемесячный доход на одного человека за 6 месяцев не превышает 4240 гривен (налоговая социальная льгота в 2025 году).

Например, если мама воспитывает троих детей и получает 10 000 гривен в месяц, то средний доход на человека - 2500 гривен. Это меньше порога в 4240 гривен, поэтому такая семья имеет право на льготу.

Льготы предоставляются независимо от типа жилья и его формы собственности.

Как оформить

Прежде всего нужно зарегистрироваться в Реестре льготников (для тех, кто получает льготу впервые). После этого подать заявление одним из способов:

онлайн через портал ПФУ или приложение "Пенсионный фонд";

лично - в сервисном центре ПФУ, ЦНАПе или органе соцзащиты;

по электронной почте: gu@kr.pfu.gov.ua.

Необходимые документы

Чтобы получить льготы на оплату коммунальных услуг нужно подать следующие документы:

заявление о предоставлении льготы;

справку о печном отоплении (если оформляется льгота на топливо);

в случае проживания не по месту регистрации - документ, подтверждающий фактический адрес (справка ВПЛ или акт обследования условий проживания).

Отметим, льготы должны поддержать многодетные семьи на фоне роста цен на коммунальные услуги. Оформление упрощено, и часть процедур можно сделать онлайн.