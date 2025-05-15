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Пільги на комуналку для багатодітних: хто має право на 50% знижку та як оформити

Четвер 15 травня 2025 06:35
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Пільги на комуналку для багатодітних: хто має право на 50% знижку та як оформити Фото: Багатодітна родина (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Багатодітні родини в Україні мають право на пільги при оплаті житлово-комунальних послуг. Йдеться про знижку в розмірі 50%, яку можна отримати за дотримання певних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики України.

Що входить до пільги

Багатодітні сім’ї можуть отримати знижку 50% на:

  • оплату житла в межах законодавчо визначених норм (21 кв. м на людину + 10,5 кв. м на сім’ю);
  • оплату комунальних послуг (газ, електроенергія, вода тощо);
  • вартість балонного газу для побутових потреб;
  • вартість твердого та рідкого пічного палива (якщо будинок не має централізованого, газового чи електроопалення).

Хто має право

Пільга надається, якщо:

  • у сім’ї троє і більше дітей;
  • середньомісячний дохід на одну особу за 6 місяців не перевищує 4240 гривень (податкова соціальна пільга у 2025 році).

Наприклад, якщо мама виховує трьох дітей і отримує 10 000 гривень на місяць, то середній дохід на особу - 2500 гривень. Це менше за поріг у 4240 гривень, тому така сім’я має право на пільгу.

Пільги надаються незалежно від типу житла та його форми власності.

Як оформити

Насамперед потрібно зареєструватися в Реєстрі пільговиків (для тих, хто отримує пільгу вперше). Після цього подати заяву одним зі способів:

  • онлайн через портал ПФУ або застосунок "Пенсійний фонд";
  • особисто - в сервісному центрі ПФУ, ЦНАПі чи органі соцзахисту;
  • електронною поштою: gu@kr.pfu.gov.ua.

Необхідні документи

Щоб отримати пільги на оплату комунальних послуг потрібно подати такі документи:

  • заяву про надання пільги;
  • довідку про пічне опалення (якщо оформлюється пільга на паливо);
  • у разі проживання не за місцем реєстрації - документ, що підтверджує фактичну адресу (довідка ВПО або акт обстеження умов проживання).

Зазначимо, пільги мають підтримати багатодітні сім’ї на тлі зростання цін на комунальні послуги. Оформлення спрощене, і частину процедур можна зробити онлайн.

Раніше ми розповідали про пільги та соціальні виплати, передбачені для багатодітних внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні у 2025 році. Для отримання пільг необхідно мати посвідчення багатодітної сім’ї та бути зареєстрованим у Реєстрі осіб, які мають право на пільги.

РБК-Україна писало, що з 1 травня ПФУ почав автоматичний перегляд субсидій. Ми розповідали, хто зможе отримати допомогу без повторного звернення, а кому доведеться подати заяву.

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