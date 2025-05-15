Льготы на коммуналку для многодетных: кто имеет право на 50% скидку и как оформить
Многодетные семьи в Украине имеют право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о скидке в размере 50%, которую можно получить при соблюдении определенных условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
Что входит в льготу
Многодетные семьи могут получить скидку 50% на:
- оплату жилья в пределах законодательно определенных норм (21 кв. м на человека + 10,5 кв. м на семью);
- оплату коммунальных услуг (газ, электроэнергия, вода и т.д.);
- стоимость баллонного газа для бытовых нужд;
- стоимость твердого и жидкого печного топлива (если дом не имеет централизованного, газового или электроотопления).
Кто имеет право
Льгота предоставляется, если:
- в семье трое и более детей;
- среднемесячный доход на одного человека за 6 месяцев не превышает 4240 гривен (налоговая социальная льгота в 2025 году).
Например, если мама воспитывает троих детей и получает 10 000 гривен в месяц, то средний доход на человека - 2500 гривен. Это меньше порога в 4240 гривен, поэтому такая семья имеет право на льготу.
Льготы предоставляются независимо от типа жилья и его формы собственности.
Как оформить
Прежде всего нужно зарегистрироваться в Реестре льготников (для тех, кто получает льготу впервые). После этого подать заявление одним из способов:
- онлайн через портал ПФУ или приложение "Пенсионный фонд";
- лично - в сервисном центре ПФУ, ЦНАПе или органе соцзащиты;
- по электронной почте: gu@kr.pfu.gov.ua.
Необходимые документы
Чтобы получить льготы на оплату коммунальных услуг нужно подать следующие документы:
- заявление о предоставлении льготы;
- справку о печном отоплении (если оформляется льгота на топливо);
- в случае проживания не по месту регистрации - документ, подтверждающий фактический адрес (справка ВПЛ или акт обследования условий проживания).
Отметим, льготы должны поддержать многодетные семьи на фоне роста цен на коммунальные услуги. Оформление упрощено, и часть процедур можно сделать онлайн.
Ранее мы рассказывали о льготах и социальных выплатах, предусмотренных для многодетных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине в 2025 году. Для получения льгот необходимо иметь удостоверение многодетной семьи и быть зарегистрированным в Реестре лиц, имеющих право на льготы.
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