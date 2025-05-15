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Льготы на коммуналку для многодетных: кто имеет право на 50% скидку и как оформить

Четверг 15 мая 2025 06:35
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Льготы на коммуналку для многодетных: кто имеет право на 50% скидку и как оформить Фото: Многодетная семья (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Многодетные семьи в Украине имеют право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о скидке в размере 50%, которую можно получить при соблюдении определенных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

Что входит в льготу

Многодетные семьи могут получить скидку 50% на:

  • оплату жилья в пределах законодательно определенных норм (21 кв. м на человека + 10,5 кв. м на семью);
  • оплату коммунальных услуг (газ, электроэнергия, вода и т.д.);
  • стоимость баллонного газа для бытовых нужд;
  • стоимость твердого и жидкого печного топлива (если дом не имеет централизованного, газового или электроотопления).

Кто имеет право

Льгота предоставляется, если:

  • в семье трое и более детей;
  • среднемесячный доход на одного человека за 6 месяцев не превышает 4240 гривен (налоговая социальная льгота в 2025 году).

Например, если мама воспитывает троих детей и получает 10 000 гривен в месяц, то средний доход на человека - 2500 гривен. Это меньше порога в 4240 гривен, поэтому такая семья имеет право на льготу.

Льготы предоставляются независимо от типа жилья и его формы собственности.

Как оформить

Прежде всего нужно зарегистрироваться в Реестре льготников (для тех, кто получает льготу впервые). После этого подать заявление одним из способов:

  • онлайн через портал ПФУ или приложение "Пенсионный фонд";
  • лично - в сервисном центре ПФУ, ЦНАПе или органе соцзащиты;
  • по электронной почте: gu@kr.pfu.gov.ua.

Необходимые документы

Чтобы получить льготы на оплату коммунальных услуг нужно подать следующие документы:

  • заявление о предоставлении льготы;
  • справку о печном отоплении (если оформляется льгота на топливо);
  • в случае проживания не по месту регистрации - документ, подтверждающий фактический адрес (справка ВПЛ или акт обследования условий проживания).

Отметим, льготы должны поддержать многодетные семьи на фоне роста цен на коммунальные услуги. Оформление упрощено, и часть процедур можно сделать онлайн.

Ранее мы рассказывали о льготах и социальных выплатах, предусмотренных для многодетных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине в 2025 году. Для получения льгот необходимо иметь удостоверение многодетной семьи и быть зарегистрированным в Реестре лиц, имеющих право на льготы.

РБК-Украина писало, что с 1 мая ПФУ начал автоматический пересмотр субсидий. Мы рассказывали, кто сможет получить помощь без повторного обращения, а кому придется подать заявление.

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