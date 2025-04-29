Пільги для багатодітних ВПО у 2025 році: повний перелік та як отримати

У 2025 році багатодітні сім'ї з категорії внутрішньо переміщених осіб можуть скористатися низкою пільг. Зокрема, на оплату житла та комунальних послуг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.
Пільги надаються сім’ям із трьома і більше дітьми. Щоб їх отримати, середньомісячний дохід на одного члена родини за останні 6 місяців не повинен перевищувати 4240 гривень - це рівень податкової соціальної пільги у 2025 році.
Наприклад: якщо мати виховує трьох дітей і має дохід 10 тисяч гривень у місяць, то середній дохід на людину - 2500 гривень. Така сім'я має право на пільги.
Пільга діє незалежно від типу житла та форми власності. Але обов'язковою умовою є наявність посвідчення багатодітної сім’ї та реєстрація в Реєстрі осіб, які мають право на пільги.
Які знижки передбачені:
Подати документи можна:
Що потрібно подати:
Крім того, дітям з багатодітних сімей ВПО передбачені пільги:
Внутрішньо переміщені особи в Україні можуть розраховувати на щомісячну державну допомогу. Щоб отримати виплати, необхідно оформити довідку ВПО - це комплексна послуга, яка дозволяє одразу подати документи на всю родину.
Сума допомоги становить 2 тисячі гривень на кожного дорослого та 3 тисячі гривень - для дітей і осіб з інвалідністю. Гроші нараховуються щомісяця.
Більше про умови призначення допомоги - за посиланням. Про те, які пільги передбачено для дітей-переселенців у 2025 році - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.