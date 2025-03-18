Пільги для ВПО у 2025 році: яка допомога передбачена дітям-переселенцям

Діти зі статусом ВПО можуть отримати допомогу від держави. Йдеться не лише про матеріальну підтримку, але й про інші види допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Національної соціальної сервісної служби України.

Як зазначається, держава надає підтримку дітям і студентам, які є внутрішньо переміщеними особами, гарантуючи їм право на пільги під час навчання.

Так, діти зі статусом ВПО мають право на першочергове зарахування до дитячих садочків та шкіл. Також держава забезпечує безкоштовне харчування у закладах освіти для дітей-переселенців. Для отримання детальної інформації про наявні пільги батькам варто звернутися до адміністрації навчального закладу.



Фото: інструкція для оформлення безкоштовного харчування дітей ВПО (nssu.gov.ua)



Також в Україні діє державна підтримка у вигляді повної оплати за навчання для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти. Кошти надаються з загального державного фонду або місцевих бюджетів у разі зарахування на місця державного (регіонального) замовлення.

Студенти-переселенці вказаних навчальних закладів мають право на соціальну стипендію, безкоштовне харчування, пільгове або безкоштовне проживання у гуртожитках.

Крім того, діти-переселенці в Україні можуть поїхати на безкоштовний відпочинок та оздоровлення. В уряді радять для детальнішої інформації звертатися до представників органів місцевого самоврядування, профспілок або благодійних організацій за місцем проживання.