Довідка ВПО: для чого потрібна, як отримати та чи обов'язково це
Внутрішні переселенці в Україні повинні оформити довідку ВПО. Вона потрібна для отримання виплат на проживання та іншої допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр урядового контактного центру.
Загалом оформлення довідки ВПО не є обов'язковим. Але цей документ потрібен для отримання допомоги від держави, ООН та благодійних організацій.
Довідка переселенця дозволить:
- отримувати щомісячну допомогу на проживання;
- переоформити соціальні виплати, пенсію;
- влаштувати дитину в садок/школу;
- отримати доступ до медичного обслуговування тощо.
Оформити довідку ВПО можуть переселенці з населених пунктів, які внесені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих. Цей перелік не фіксований та оновлюється.
Є два способи подання заяви на отримання статусу переміщеної особи: онлайн та офлайн. Для цього потрібно особисто звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), виконавчого органу місцевої ради або департаменту соцзахисту населення місцевої держадміністрації.
Оформлення довідки ВПО онлайн
З минулого року оформлення статусу ВПО - це комплексна послуга, тобто оформити довідку та грошову допомогу можна одразу для всієї родини. Подати заявку онлайн потрібно через "Дію", а саме:
- зайдіть у застосунок "Дія" та оновіть його;
- у "Сервісах" оберіть - "Отримати статус ВПО";
- вкажіть своє фактичне місце проживання та підтвердіть геолокацію;
- внесіть відомості про членів сім’ї;
- виберіть картку "єПідтримка", щоб отримувати фінансову допомогу;
- вкажіть, яка допомога необхідна - потреби в медичному обслуговуванні, освіті або ж гуманітарці, і залиште контактні дані.
Виплати ВПО
Переселенці в Україні можуть оформити допомогу на проживання. Сума допомоги становить 2 тисячі гривень, для дітей та осіб з інвалідністю - 3 тисячі гривень. Детальніше про матеріальну допомогу та за яких умов можна її отримати - у матеріалі РБК-Україна.
Також РБК-Україна розповідало, яка допомога передбачена дітям-переселенцям у 2025 році.
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