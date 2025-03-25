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Довідка ВПО: для чого потрібна, як отримати та чи обов'язково це

Україна , Вівторок 25 березня 2025 18:00
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Довідка ВПО: для чого потрібна, як отримати та чи обов'язково це Фото: переселенцям пояснили, як оформити довідку ВПО (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Внутрішні переселенці в Україні повинні оформити довідку ВПО. Вона потрібна для отримання виплат на проживання та іншої допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр урядового контактного центру.

Загалом оформлення довідки ВПО не є обов'язковим. Але цей документ потрібен для отримання допомоги від держави, ООН та благодійних організацій.

Довідка переселенця дозволить:

  • отримувати щомісячну допомогу на проживання;
  • переоформити соціальні виплати, пенсію;
  • влаштувати дитину в садок/школу;
  • отримати доступ до медичного обслуговування тощо.

Оформити довідку ВПО можуть переселенці з населених пунктів, які внесені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих. Цей перелік не фіксований та оновлюється.

Є два способи подання заяви на отримання статусу переміщеної особи: онлайн та офлайн. Для цього потрібно особисто звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), виконавчого органу місцевої ради або департаменту соцзахисту населення місцевої держадміністрації.

Оформлення довідки ВПО онлайн

З минулого року оформлення статусу ВПО - це комплексна послуга, тобто оформити довідку та грошову допомогу можна одразу для всієї родини. Подати заявку онлайн потрібно через "Дію", а саме:

  • зайдіть у застосунок "Дія" та оновіть його;
  • у "Сервісах" оберіть - "Отримати статус ВПО";
  • вкажіть своє фактичне місце проживання та підтвердіть геолокацію;
  • внесіть відомості про членів сім’ї;
  • виберіть картку "єПідтримка", щоб отримувати фінансову допомогу;
  • вкажіть, яка допомога необхідна - потреби в медичному обслуговуванні, освіті або ж гуманітарці, і залиште контактні дані.

Виплати ВПО

Переселенці в Україні можуть оформити допомогу на проживання. Сума допомоги становить 2 тисячі гривень, для дітей та осіб з інвалідністю - 3 тисячі гривень. Детальніше про матеріальну допомогу та за яких умов можна її отримати - у матеріалі РБК-Україна.

Також РБК-Україна розповідало, яка допомога передбачена дітям-переселенцям у 2025 році.

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