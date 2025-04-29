Льготы для многодетных ВПЛ в 2025 году: полный перечень и как получить

В 2025 году многодетные семьи из категории внутренне перемещенных лиц могут воспользоваться рядом льгот. В частности, на оплату жилья и коммунальных услуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.
Льготы предоставляются семьям с тремя и более детьми. Чтобы их получить, среднемесячный доход на одного члена семьи за последние 6 месяцев не должен превышать 4240 гривен - это уровень налоговой социальной льготы в 2025 году.
Например: если мать воспитывает троих детей и имеет доход 10 тысяч гривен в месяц, то средний доход на человека - 2500 гривен. Такая семья имеет право на льготы.
Льгота действует независимо от типа жилья и формы собственности. Но обязательным условием является наличие удостоверения многодетной семьи и регистрация в Реестре лиц, имеющих право на льготы.
Какие скидки предусмотрены:
Подать документы можно:
Что нужно подать:
Кроме того, детям из многодетных семей ВПЛ предусмотрены льготы:
Внутренне перемещенные лица в Украине могут рассчитывать на ежемесячную государственную помощь. Чтобы получить выплаты, необходимо оформить справку ВПЛ - это комплексная услуга, которая позволяет сразу подать документы на всю семью.
Сумма помощи составляет 2 тысячи гривен на каждого взрослого и 3 тысячи гривен - для детей и лиц с инвалидностью. Деньги начисляются ежемесячно.
Больше об условиях назначения помощи - по ссылке. О том, какие льготы предусмотрены для детей-переселенцев в 2025 году - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
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