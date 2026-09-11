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Пільга замість субсидії: кому дадуть 50% знижку на комуналку

05:30 11.09.2026 Пт
2 хв
Пенсійний фонд нагадав про важливе правило
aimg Юлія Капітонова
Фото: Пільга може стати альтернативою субсидії (Getty Images)

Якщо людина має право на пільгу, а субсидію їй розрахували в розмірі 0,00 грн, вона може оформити перший вид допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пенсійного фонду України.

"Людина, яка має право і на житлову субсидію, і на пільгу, може отримувати один з видів державної підтримки за вибором", - наголосили в ПФУ.

Ба більше, якщо розмір субсидії наразі становить 0,00 грн, то є можливість подати заяву на пільгу. У такому разі пільгу буде надано з місяця звернення.

У Пенсійному Фонді також нагадують: щоб отримати пільгу, людина має бути внесена до Реєстру осіб, які мають право на пільги.

Для цього необхідно подати:

  • заяву про включення до Реєстру;
  • подати окрему заяву на призначення пільги.

Згідно зі статтею 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", сім'ям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України передбачена 50-відсоткова знижка на:

  • користування житлом у межах установлених норм;
  • оплату житлово-комунальних послуг і скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах визначених норм споживання;
  • придбання пічного побутового палива, зокрема рідкого, у межах установлених норм та граничної вартості.

"Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб (наприклад, лише з пенсіонерів), надається 50-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. м на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. м на сім’ю)", - наголосили в ПФУ.

Якщо з початком опалювального сезону пільговик захоче знову користуватися житловою субсидією, йому необхідно звернутися до Пенсійного фонду та подати відповідну заяву.

У наступному неопалювальному сезоні пільгу поновлять автоматично, якщо призначена житлова субсидія становитиме "0,00 грн".

Раніше РБК-Україна розповідало, як саме земельний пай може вплинути на субсидію.

Також ми попереджали, що не всім субсидію призначать автоматично. Дізнайтеся, кому обов'язково треба звернутися до ПФУ.

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